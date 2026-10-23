Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими

Также в Украину вернулись женщина с ребенком, которая на момент вторжения РФ временно находилась в Мариуполе.

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Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dmytro_lubinetzs

Кратко:

Украина и РФ провели обмен гражданскими лицами

Среди возвращенных - женщина, перенесшая инфаркт и инсульт

В пятницу, 23 октября, в Украину удалось вернуть семерых гражданских украинцев. Среди них – 90-летняя женщина. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Благодаря моему гуманитарному каналу связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских лиц. Семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, также семь отправились в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, среди тех, кто наконец-то вернулся домой, - 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями.

"Учитывая состояние здоровья обеих женщин, при организации их возвращения были обеспечены необходимые условия транспортировки", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что также удалось организовать возвращение молодой женщины и ее ребенка. Когда началось полномасштабное вторжение, женщина временно находилась в Мариуполе.

"В результате боевых действий и последующей оккупации города она не смогла вернуться к семье. Существенным препятствием для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов на ребенка. Сейчас они уже дома. Хотя и нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть на родной земле", - подытожил омбудсмен.

Видео обмена гражданскими лицами можно посмотреть по ссылке.

Обмены с РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 22 октября в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

17 сентября Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 252 тел погибших. После репатриации тела должны быть переданы следователям и экспертам для идентификации и судебно-медицинских исследований.

26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников. Они находились в плену с 2022 года.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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