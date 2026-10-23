Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими

Мария Николишин
23 октября 2026, 13:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Также в Украину вернулись женщина с ребенком, которая на момент вторжения РФ временно находилась в Мариуполе.
Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими
Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dmytro_lubinetzs

Кратко:

  • Украина и РФ провели обмен гражданскими лицами
  • Среди возвращенных - женщина, перенесшая инфаркт и инсульт

В пятницу, 23 октября, в Украину удалось вернуть семерых гражданских украинцев. Среди них – 90-летняя женщина. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Благодаря моему гуманитарному каналу связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских лиц. Семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, также семь отправились в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, среди тех, кто наконец-то вернулся домой, - 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями.

"Учитывая состояние здоровья обеих женщин, при организации их возвращения были обеспечены необходимые условия транспортировки", - подчеркнул Лубинец.

  • Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября
    Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября фото: facebook.com/dmytro.lubinets
  • Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября
    Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября фото: facebook.com/dmytro.lubinets
  • Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября
    Обмен гражданскими лицами с РФ 23 октября фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Он добавил, что также удалось организовать возвращение молодой женщины и ее ребенка. Когда началось полномасштабное вторжение, женщина временно находилась в Мариуполе.

"В результате боевых действий и последующей оккупации города она не смогла вернуться к семье. Существенным препятствием для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов на ребенка. Сейчас они уже дома. Хотя и нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть на родной земле", - подытожил омбудсмен.

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими

Видео обмена гражданскими лицами можно посмотреть по ссылке.

Обмены с РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 22 октября в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

17 сентября Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 252 тел погибших. После репатриации тела должны быть переданы следователям и экспертам для идентификации и судебно-медицинских исследований.

26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников. Они находились в плену с 2022 года.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников Украины

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников Украины

14:52Украина
Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскими

13:57Украина
Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Последние новости

15:03

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

14:57

Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавитьВидео

14:52

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников УкраиныФото

14:39

"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

14:28

Как подготовить батареи к зиме: 5 важных шагов перед запуском отопления

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
13:57

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскимиФото

13:54

Зачем выливать ополаскиватель для рта в унитаз: необычный трюк для уборки

13:51

"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

13:41

Частные фонды по соглашениям коррупционеров со следствием получили 334,5 млн грн, тогда как сколько ущерба возмещено государству, САП почему-то не знает, – адвокат

Реклама
13:39

Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средствоВидео

13:38

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:28

Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

13:13

Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

13:10

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

13:05

"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

12:51

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

12:47

Зачем сербы и словенцы обматывают балконы алюминиевой фольгой — причина

12:45

Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

12:17

Разумков за деньги олигархов пытается убедить, что защищает интересы простых украинцев, - эксперт

Реклама
12:03

Когда Девам придут деньги: названа самая удачная неделя ноября 2026 для финансовВидео

11:59

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

11:55

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:39

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

10:32

Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

10:24

Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонтаВидео

09:54

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

09:46

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

09:46

РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

09:25

Гороскоп на завтра, 24 октября: Скорпионам — прилив сил, Стрельцам — зависть

09:20

Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

09:16

Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

08:32

В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" — первые подробности

08:14

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

08:06

РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

Реклама
07:46

Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

06:56

Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

05:10

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

04:44

Чистый унитаз без ежедневной уборки: секрет гостиничных горничных

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачиВидео

03:33

Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

02:34

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

22 октября, четверг
22:47

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

22:21

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять