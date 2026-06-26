Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

Президент Украины рассказал, кого удалось вернуть из российского плена.

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Украина и РФ провели обмен пленными 26 июня / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

В рамках обмена вернули 160 военных

Из плена вернули 58 офицеров

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников. Об этом прямо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Они находились в плену с 2022 года. Среди них — бойцы ВСУ, Государственной социальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники. Они попали в плен в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

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"Благодарю всю нашу команду, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть – и военных, и гражданских", – отметил президент.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что большинство освобожденных из плена военных героически защищали Мариуполь и "Азовсталь". Среди них есть солдаты, сержанты и офицеры.

"Добро пожаловать на родную землю! Знаю, как долго вы ждали. Хорошо знаю, как было тяжело. Видел, как ваши родные ждали, никогда не теряли надежды — и наконец этот день настал. Кадры первых звонков близким, искренние объятия с побратимами – вот неподдельное, настоящее счастье, которое трогает всю Украину. Спасибо каждому за верность военной присяге и за невероятную силу воли. Государство боролось за вас, и процесс возвращения домой всех, кто еще остается в плену, продолжается", — подчеркнул он.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных военных есть те, кто входил в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск, морской пехоты.

Они четыре года находились в крайне тяжелых условиях содержания. Многие из вернувшихся — старший офицерский состав. В ходе обмена удалось вернуть 58 офицеров.

"Также дома находятся семь Защитников, которые отметят день рождения в июне, а двое из них праздновали два дня назад! Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет. Еще одна небольшая деталь: в списке 21 человек с одинаковыми фамилиями. То есть это двое или трое однофамильцев.

Переговоры о следующих обменах продолжаются.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, Главред писал, что во время первого этапа обмена "1000 на 1000", который состоялся 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых — защитники Мариуполя.

В общей сложности во время этого этапа домой вернулись 205 украинцев. Среди них были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Накануне стало известно, что Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжались для согласования окончательной конфигурации договоренностей.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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