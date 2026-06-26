Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2026, 15:14обновлено 26 июня, 16:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент Украины рассказал, кого удалось вернуть из российского плена.
Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными 26 июня / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • В рамках обмена вернули 160 военных
  • Из плена вернули 58 офицеров

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 наших защитников. Об этом прямо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Они находились в плену с 2022 года. Среди них — бойцы ВСУ, Государственной социальной службы транспорта, Национальной гвардии и пограничники. Они попали в плен в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

видео дня

"Благодарю всю нашу команду, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть – и военных, и гражданских", – отметил президент.

  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 26 июня 2026 года
    Обмен пленными 26 июня 2026 года фото: Владимир Зеленский

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что большинство освобожденных из плена военных героически защищали Мариуполь и "Азовсталь". Среди них есть солдаты, сержанты и офицеры.

"Добро пожаловать на родную землю! Знаю, как долго вы ждали. Хорошо знаю, как было тяжело. Видел, как ваши родные ждали, никогда не теряли надежды — и наконец этот день настал. Кадры первых звонков близким, искренние объятия с побратимами – вот неподдельное, настоящее счастье, которое трогает всю Украину. Спасибо каждому за верность военной присяге и за невероятную силу воли. Государство боролось за вас, и процесс возвращения домой всех, кто еще остается в плену, продолжается", — подчеркнул он.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных военных есть те, кто входил в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск, морской пехоты.

Они четыре года находились в крайне тяжелых условиях содержания. Многие из вернувшихся — старший офицерский состав. В ходе обмена удалось вернуть 58 офицеров.

"Также дома находятся семь Защитников, которые отметят день рождения в июне, а двое из них праздновали два дня назад! Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет. Еще одна небольшая деталь: в списке 21 человек с одинаковыми фамилиями. То есть это двое или трое однофамильцев.

Переговоры о следующих обменах продолжаются.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, Главред писал, что во время первого этапа обмена "1000 на 1000", который состоялся 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых — защитники Мариуполя.

В общей сложности во время этого этапа домой вернулись 205 украинцев. Среди них были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Накануне стало известно, что Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжались для согласования окончательной конфигурации договоренностей.

Больше новостей:

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский военнопленные обмен пленными Обмен заключенными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

15:56Экономика
Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленными

15:14Война
РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

14:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государства

Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государства

Древнее украинское слово "ковбаня": что оно на самом деле означает

Древнее украинское слово "ковбаня": что оно на самом деле означает

Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке криминалиста у авто за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке криминалиста у авто за 33 с

Последние новости

16:36

Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

16:29

Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

16:21

Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

16:18

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

16:14

Россияне лгали веками: когда на самом деле появился Херсон и как он называлсяВидео

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
16:03

Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

15:56

После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

15:40

Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

15:18

Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

Реклама
15:18

Военные просят ГБР проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

15:14

Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

15:14

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленнымиФото

15:00

Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

14:49

Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не всеВидео

14:34

РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

14:14

Не только френч: какой педикюр покорил тренды лета 2026

13:50

Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

13:15

Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ваннойВидео

13:11

Что будет с курсом валют в июле: эксперт раскрыл, будет ли скачок доллара и евро

12:48

Посевной календарь на июль 2026: в какие дни урожай будет лучше

Реклама
12:40

Как правильно носить полоску: Андре Тан раскрыл секреты

12:35

Какие знаки зодиака не умеют отпускать бывших: назван главный "прилипала"

12:24

Слова "бардачок" в украинском языке не существует — как сказать правильноВидео

12:08

Крах Путина в Крыму неизбежен, Кремль не переживет потерю полуострова - The Hill

11:36

Мощная магнитная буря атаковала страну: когда закончится шторм

11:33

Ударит рекордная жара почти до +40: где раскалит больше всего и когда ждать спад

11:20

Судьба готовит сюрприз: какие четыре знака накроет волна удачи в июле

11:06

Огурцы желтеют и засыхают за считанные дни: в чём причина и как спасти урожайВидео

10:59

Что нельзя делать в праздник 27 июня: важные приметы

10:54

Персик будет ломиться от плодов: как правильно поливать дерево летомВидео

10:45

Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

10:39

Китайский гороскоп на 27 июня: кого ждет главный шанс всего лета

10:15

Комары боятся её как огня — что стоит поставить на подоконниках перед сномВидео

09:47

Что стоит за 40-дневной спецоперацией, объявленной Зеленским: объяснение Фесенкомнение

09:32

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на улице без зубов

09:14

Есть погибший и раненый: В Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК

09:03

Гороскоп на завтра, 27 июня: Девам — приятные эмоции, Львам — конфликт

09:02

Страны НАТО выделят Украине €140 млрд, но есть важный нюанс — Politico

09:00

Бензин со спиртом, доплата за посылки и тариф на воду: что изменится для украинцев с 1 июля

08:35

Украина не запустит серийное производство баллистики до конца войны: названа причина

Реклама
07:40

Ночной налет РФ: оккупанты атаковали энергетику и жилые дома в Сумах, Киеве, ЗапорожьеФото

06:57

Взрывы гремели часами: под удар дронов попал химический гигант в Тульской области РФ

05:02

Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государстваВидео

04:41

Почему дети в СССР массово жевали гудрон и древесную смолу: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке криминалиста у авто за 33 с

03:22

Как отпугнуть комаров из сада: названы лучшие растения для борьбы с насекомымиВидео

03:03

Чего нельзя делать в пятницу: народные приметы, которые уберегут от неудач

02:44

Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу — кому повезет

02:08

Угроза гигантской волны в океане: ученые ошарашили катастрофическим прогнозом

01:13

Путина ждет крах из-за войны в Украине: в The Hill раскрыли сценарий

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять