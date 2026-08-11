Трампа после саммита НАТО тайно вывезли из Турции в фургоне с едой – WP

В Анкаре Трамп действительно поднялся на борт старого Air Force One. Но спустя несколько минут его тайно доставили на другой самолет - C-32A ВВС США.

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Трампа после саммита НАТО тайно вывезли из Турции в фургоне с едой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, wikipedia.org

Кратко:

В Турцию Трамп прибыл на Boeing 747-8, предоставленном Катаром

Для возвращения в США задействовали аэропортовый кейтеринговый грузовик

Операцию провели в обстановке максимальной секретности

Президент США Дональд Трамп после завершения саммита НАТО в Турции покинул страну в рамках секретной операции, которая была организована из-за опасений возможного покушения. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, американского лидера незаметно перевезли из аэропорта в кейтеринговом грузовике, после чего он пересел на военный самолет.

В Турцию Трамп прибыл на Boeing 747-8, предоставленном Катаром. Однако после саммита он сообщил в соцсетях, что для обратного перелета воспользуется бывшим самолетом Air Force One, а не катарским бортом. Свое решение президент объяснил соображениями безопасности.

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В Анкаре Трамп действительно появился перед камерами и поднялся на борт старого Air Force One. Но спустя несколько минут его тайно доставили на другой самолет - C-32A ВВС США. Для этого задействовали обычный аэропортовый кейтеринговый грузовик, предназначенный для загрузки питания и других необходимых припасов на борт.

По информации WP, Трамп вместе с несколькими сотрудниками поднялся в грузовик, после чего специальная гидравлическая платформа подняла его к двери самолета. При этом машина подъехала к противоположной стороне борта, подальше от входа, через который президент только что прошел на глазах у журналистов.

Операцию провели в обстановке максимальной секретности. По словам источников издания, о настоящем маршруте президента не знали даже некоторые сотрудники Белого дома и журналисты, которые были уверены, что Трамп находится на борту Air Force One.

Одной из главных причин такой меры безопасности стали опасения возможной атаки со стороны Ирана. Турция, где проходил саммит НАТО, находится в непосредственной близости от Ирана, что учитывалось американскими службами при оценке потенциальных угроз.

Использование самолета-приманки для сокрытия маршрута президента США не является беспрецедентным случаем. Аналогичный прием применяли во время зарубежной поездки президента Билла Клинтона.

В марте 2000 года, во время визита Клинтона в Пакистан, глава государства покинул обычный белый самолет, тогда как настоящий Air Force One использовался для введения возможных наблюдателей в заблуждение.

Как рассказал WP американский чиновник, знакомый с практикой обеспечения безопасности президентов, за последние три десятилетия Air Force One неоднократно выполнял роль самолета-приманки в ситуациях, когда существовала серьезная угроза или президент направлялся в потенциально опасный регион.

Хотя Air Force One обладает высоким уровнем защиты, его легко заметить из-за известного внешнего вида. Поэтому в условиях повышенной угрозы перевозка президента на другом самолете может оказаться более безопасным вариантом.

Саммит НАТО - главное

Саммит НАТО в Анкаре (Турция) прошел 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе. Он стал 36-й официальной встречей лидеров стран Альянса и завершился принятием итоговой декларации.

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Анкару в сопровождении делегации из примерно 1400 человек. Отель, где остановился Трамп, был полностью зарезервирован для американской стороны.

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро на оборону, вооружение и подготовку военных в 2026 году. Также подтверждено намерение сохранить этот уровень поддержки в 2027 году.

По итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа было объявлено, что США готовы предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot непосредственно в Украине.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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