Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

Туалетную систему Трампа доставили из США спецрейсом.

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Трамп впервые прибыл с визитом в Анкару / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

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Делегация США в Турции насчитывает 1400 человек

Туалетную систему Трампа привезут из США

Это первый визит президента США за 17 лет

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Анкару в сопровождении делегации из примерно 1400 человек. Отель, где остановился Трамп, полностью зарезервирован для американской стороны. Об этом сообщила газета The Guardian.

Последним американским лидером, посетившим столицу Турции, был Джордж Буш-младший. Он побывал в Анкаре перед саммитом НАТО в Стамбуле в 2004 году.

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Его преемники также совершали поездки в Турцию, однако не в формате полноценного визита в столицу. Так, Барак Обама посетил Анкару с кратким рабочим визитом в 2009 году, а в 2015 году принял участие в саммите G20 в Анталии. Дональд Трамп во время своего первого президентского срока Турцию не посещал, а Джо Байден вообще не совершал поездок в эту страну.

Как готовили визит Трампа

Американская делегация станет одной из крупнейших за всю историю подобных визитов. Около 1400 американских военнослужащих, политиков, дипломатов и сотрудников ЦРУ будут проживать в отелях вблизи нового комплекса посольства США в Анкаре.

Отель, в котором будет проживать президент США, полностью зарезервирован для американской стороны. Других гостей в этот период там принимать не будут.

Подготовка к мероприятиям по обеспечению безопасности началась более чем за неделю до прибытия президента США. Сотрудники Секретной службы США провели масштабную проверку здания, где будет проживать Трамп. Специалисты осмотрели не только президентские апартаменты, но и электрические системы, водоснабжение, вентиляцию и противопожарное оборудование.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Также американская сторона применит ряд стандартных протоколов безопасности. В частности, во время зарубежных поездок президента США в Анкару доставлена специальная личная туалетная система Трампа. Отходы, которые будут образовываться при её использовании, планируют транспортировать обратно в США, а не оставлять в местной канализации.

Эту меру объясняют соображениями безопасности, направленными на недопущение возможного использования биологических материалов президента в разведывательных целях. Кроме того, официальный президентский автомобиль Трампа доставлен в Турцию из США.

Какими могут быть мирные переговоры с РФ - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду рассказал, что европейские страны могут вести отдельные дипломатические контакты с Россией в рамках подготовки к возможным мирным переговорам, однако перед этим им необходимо согласовать общую позицию с ключевыми партнерами.

По его словам, сообщения о якобы закрытых контактах Европы с РФ не противоречат дипломатическим усилиям, которые могут предприниматься для будущего урегулирования войны.

Рейтерович отметил, что Европа стремится играть свою роль в возможных переговорах с Москвой. В то же время, по его мнению, сначала страны должны определиться с представителем, который будет отстаивать их позицию, согласовать кандидатуру с США и Украиной, и только после этого переходить к диалогу с Россией.

"Они это понимают и готовятся к этому. Например, премьер-министр Италии собирается назвать фамилию человека, который, по ее мнению, мог бы представлять Европу", - напомнил Рейтерович.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите НАТО - что известно

Как ранее сообщал Главред, США выступают за изменение формата саммита НАТО и могут добиваться ограничения участия Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона в официальных встречах. По данным Politico, Киев, а также Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея могут не принимать участия в официальных обсуждениях саммита, хотя их могут пригласить на параллельные мероприятия.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Турции. Также Трамп проведет переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Президент Украины сообщил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО. По его словам, для Украины важно провести эти переговоры, а одной из главных тем должно стать укрепление противовоздушной обороны Украины.

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