Крупнейший НПЗ России остановился после атаки Украины: в Reuters раскрыли последствия

Остановка работы завода, являющегося крупнейшим производителем бензина в РФ, может ещё больше усугубить дефицит топлива в стране.

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Крупнейший НПЗ России приостановил работу после удара Украины / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, скриншот

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Крупнейший НПЗ РФ остановил работу после атаки украинских дронов

После атаки завод прекратил продажу бензина и дизельного топлива на товарной бирже

Остановка крупнейшего производителя бензина в РФ может усугубить дефицит топлива в стране

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод России в Омске приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Удар по предприятию, расположенному глубоко в Сибири, стал одной из самых дальних атак Украины за всё время полномасштабной войны, отмечает Reuters.

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По данным источников издания, во время атаки загорелась установка первичной переработки нефти CDU-10. Она обеспечивает около 38% мощностей завода и может перерабатывать более 24,5 тысячи тонн нефти в сутки.

Начиная с 7 июля, Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

Кроме того, из-за последствий атаки остановили ещё одну важную установку первичной переработки - CDU-11, которая обеспечивает ещё около 37% мощностей предприятия. Она способна перерабатывать до 24 тысяч тонн нефти в сутки.

Отмечается, что сама установка CDU-11 не подверглась прямому попаданию. Однако удар повредил сети, без которых она не может работать. Ее ввели в эксплуатацию в 2023 году и, по словам собеседников агентства, она может возобновить работу в ближайшее время.

В то же время Омский НПЗ имеет две законсервированные установки первичной переработки - CDU-7 и CDU-8, каждая из которых способна перерабатывать по 10 тысяч тонн нефти в сутки. Теоретически предприятие может компенсировать часть потерь за счет их повторного запуска.

Журналисты отмечают, что полная остановка крупнейшего производителя бензина в России может еще больше усугубить дефицит топлива на внутреннем рынке страны.

По итогам 2024 года Омский НПЗ переработал около 22 миллионов тонн нефти, произведя 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизельного топлива.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, 6 июля украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ России и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Завод до сих пор не подвергался ударам. Предприятие расположено более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Главред ранее писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Второй НПЗ, попавший под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка.

Напомним, 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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