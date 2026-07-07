Никакой не "бувший": как сказать правильно на украинском языке

Лингвисты объясняют, почему это широко употребляемое слово является калькой с русского языка и какими синонимами его следует заменять.

https://glavred.info/culture/nikakoy-ne-buvshiy-kak-skazat-pravilno-na-ukrainskom-yazyke-10778702.html Ссылка скопирована

Никогда не говорите "бувший" / Коллаж: Главред, фото: magnific

видео дня

Вы узнаете:

Почему слово "бувший" является ошибкой

Какими словами его заменить

Как правильно сказать "б/у" на украинском

Одно-единственное слово иногда выдаёт, насколько сильно на нашу речь повлиял русский язык. Именно так происходит со словом "бувший", которое многие используют в повседневном общении автоматически, даже не подозревая, что это ошибка.

Главред рассказывает, каким украинским эквивалентом стоит заменить это слово.

Выражения "бувший директор", "бувша дружина" или "бувший президент" звучат привычно для многих украинцев, ведь их часто можно услышать даже в СМИ. Однако в словарях украинского литературного языка такого слова нет - ни "бувший", ни "бывший", пишет 24 Канал.

Причина кроется в самом строении слова: украинскому языку несвойственны причастия на "-ший", а "бувший" образован именно по такой модели. Теоретически этот причастие могло бы образоваться от глагола "быть", но в значении "колишній" литературная норма его не признает.

На эту особенность обращают внимание академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох", а также языковеды Александр Пономарив и Александр Авраменко, которые неоднократно советовали заменять "бувший" на "колишній" или другие эквиваленты в зависимости от контекста.

Чем заменить слово "бувший"

Вместо калькованного слова украинский язык предлагает сразу несколько точных вариантов, и выбор между ними зависит от конкретной ситуации.

Среди основных вариантов:

"колишній";

"екс-" (в названиях должностей);

"попередній";

"давній";

"той, що був раніше".

Слово "колишній" происходит от наречия "колись" и означает "тот, кто существовал или занимал определенное положение в прошлом". Оно издавна известно в украинском языке и зафиксировано в академических словарях. Впрочем, "колишній" не всегда является лучшим выбором: "бувший учень нашої школи" правильнее заменить на "випускник нашої школи", а "бувший керівник - на "попередній керівник".

Исключение: как сказать "бувший у використанні"

Отдельно стоит распространённое выражение "бувший у використанні" с аббревиатурой "б/у" - и это также калька с русского языка. В украинском языке есть собственные эквиваленты для этого словосочетания: ""уживаний товар", "уживані речі" или "використані речі".

Украинский язык не любит буквального копирования иноязычных конструкций. Вместо этого он предлагает точные слова для различных ситуаций, поэтому вместо русской кальки "бувший" следует подбирать украинские эквиваленты по смыслу.

Смотрите видео о словах "колишній", "бувший" и "уживаний" - как говорить правильно:

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред