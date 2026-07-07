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"Свыше 430 дронов": в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область

Дарья Пшеничник
7 июля 2026, 08:14обновлено 7 июля, 09:32
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Мэр Москвы сообщил о работе ПВО и экстренных служб, а Росавиация ввела ограничения сразу в нескольких аэропортах столицы РФ и Краснодара.
'Свыше 430 дронов': в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область
7 июля дроны атаковали Москву / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Главное из новости:

видео дня
  • Собянинзаявил, что ПВО якобы сбила более 36 дронов под Москвой
  • АэропортыШереметьево и Внуково ограничили рейсы
  • Жуковский и Краснодар приостановили работу

Москву и Московскую область в ночь на вторник, 7 июля, атаковали беспилотники, из-за чего ряд аэропортов столицы РФ ввел ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр города Сергей Собянин заявил, что с вечера до 6:00 утра в направлении Московского региона летело "более 430 беспилотников", из которых ПВО якобы сбила не менее 36 дронов, двигавшихся в сторону Москвы.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своём Telegram.

Ограничения в аэропортах

Сразу несколько столичных аэропортов РФ из-за атаки временно изменили режим работы. В пресс-службе Росавиации заявили, что Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Аэропорт Жуковский из-за атаки полностью приостановил работу.

Ограничения коснулись не только столичного авиаузла. Временно приостановили прием и выпуск воздушных судов и в аэропорту Краснодара.

Последствия атаки уточняются

О самом факте налета беспилотников первыми сообщили российские Telegram-каналы и местные власти - ещё до официальных комментариев авиационного ведомства. Точные масштабы повреждений и количество пострадавших в результате атаки на данный момент не разглашаются, а информация о возможных последствиях продолжает уточняться.

Как в РФ реагируют на атаки Украины - мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают рост критики в адрес российских властей после недавних атак беспилотников на Москву, произошедших 18 июня.

По их мнению, удары вызвали заметный резонанс в российском информационном пространстве, в частности среди военных блогеров и сторонников войны, которые всё чаще ставят под сомнение эффективность системы ПВО вокруг столицы.

Один из военных блогеров даже признал, что последствия атак оказались ощутимыми, несмотря на разветвленную систему противовоздушной обороны, однако впоследствии удалил свой пост после общественного резонанса. Другие же призывают к срочному усилению ПВО не только в районе Москвы, но и по всей территории РФ, подчеркивая, что боевые действия фактически выходят за пределы приграничных регионов.

Отдельно эксперты обращают внимание на критику российских государственных СМИ, которые, по словам блогеров, продолжают создавать образ полного контроля над ситуацией, в то время как жители столицы видят реальные последствия атак и работу ПВО.

Удары по Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, агентство Reuters сообщило, что в результате ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне были повреждены блоки переработки нефти. Потеря перерабатывающих мощностей стала следствием серии ударов в регионе. В частности, была повреждена установка АВТ-6 номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки, что составляло около 47% мощности первичной переработки завода.

Институт изучения войны отметил, что последние взрывы в Москве вызвали внутреннюю критику и недовольство среди пропагандистов и милблогеров. В ряде публикаций и постов милблогеры обвиняют Кремль в замалчивании и лжи. Волна критики усилилась после взрывов 18 июня и сопровождалась удалением части постов в соцсетях.

OSINT-аналитик канала Astra сообщил, что один из взрывов на Московском НПЗ мог произойти в результате попадания ракеты ПВО. В видеоматериалах и сообщениях отмечается, что ракета ПВО могла попасть в резервуар с топливом и привести к взрыву купола крыши. На опубликованных кадрах видно, что купол резервуара взорван.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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