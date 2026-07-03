На Курщине взлетело в воздух авто с местной элитой: ранены пять чиновников

Российские власти заявляют о "запланированной операции".

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В Рыльске взорвали местное руководство / Коллаж: Главред, фото: Александр Хинштейн / Telegram

Кратко:

В Рыльске на мине взорвался автомобиль с чиновниками

Российские власти заявляют о "запланированной операции"

Поранения получили как минимум четверо должностных лиц РФ

В городе Рыльске Курской области РФ на мине взорвался автомобиль с сотрудниками местной администрации. Инцидент якобы был "запланированной операцией". Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, взрыв произошел утром в центре города, когда служебный автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района наехал на взрывное устройство. Он утверждает, что взрыв мог быть дистанционно управляемым.

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В результате инцидента пострадал глава района Владимир Ковальчук. У него диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног.

За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он получил ранение в живот и осколочное поражение бедра.

Также начальник управления культуры и специалист отдела по чрезвычайным ситуациям находились рядом в момент взрыва. Они получили акубаротравмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

На месте происшествия работают саперы, обстоятельства инцидента устанавливаются. Официально российская сторона не уточняет, кого именно подозревают в подрыве.

Способна ли Украина уничтожать российских высокопоставленных военных - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Украина потенциально способна проводить операции по уничтожению высокопоставленных российских военных, причастных к военным преступлениям. По его словам, такие действия возможны, но требуют установления местонахождения целей и организации самой операции.

Жданов предположил, что российские чиновники и военные со временем будут пытаться лучше скрывать свои передвижения, однако это не сделает невозможными подобные операции в будущем. Он также отметил, что потенциальными целями могут быть представители высшего военно-политического руководства РФ.

"Для нас особенно важно было бы ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова, потому что он руководит этой кампанией. То, что мы ликвидировали отдельных командиров в прифронтовой зоне, - это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации - это совсем другое дело", - добавил он.

Ликвидация российских военных - последние новости

Как сообщал Главред, в подмосковной Балашисе 9 июня произошел взрыв автомобиля, в результате которого, по предварительным данным, погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов. По данным российских СМИ, взрыв произошел утром, когда чиновник находился в собственном внедорожнике.

Ранее был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кирилов. По данным СБУ, он отдавал приказы о применении химического оружия против украинских войск.

Также во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области был взорван автомобиль с двумя российскими офицерами.

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О личности: Александр Хинштейн Александр Хинштейн - депутат Государственной Думы РФ, губернатор Курской области России. Входит в список лиц, в отношении которых введены санкции.

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