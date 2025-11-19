Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена

Главное:
- Россию атаковали дроны
- В Курской области частично пропал свет
- Россияне обвиняют Украину в ударах по "мирным целям"
Сегодня, 19 ноября, в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пожаловался на атаку, в результате которой частично обесточен один из крупнейших городов.
Российский чиновник назвал эту атаку "подлой" и обвинил ВСУ в якобы нанесении ударов по "объектам мирной энергетики". При этом Хинштейн почему-то забыл упомянуть о том, как сама Россия пытается уничтожить энергетику Украины.
Что известно о последствиях атаки на Курскую область
Губернатор утверждает, что под удар попала подстанция в микрорайоне Боровское в городе Рыльск. Из-за этого частично нарушено электроснабжение микрорайона, а одна из котельных вышла из строя.
"В ближайшее время аварийные бригады начнут восстановительные работы. Враг сознательно выбирает целью объекты энергетики, чтобы навредить нашим людям. Но ему не удастся посеять панику: мы не оставим жителей без помощи", - написал он.
Заметим, что украинская сторона официально не комментировала это заявление.
Могут ли ВСУ устроить блэкаут в России - мнение эксперта
Главред писал, что военный эксперт Иван Ступак считает вполне возможными блэкауты в Белгороде, Брянске, Курске, Волгограде и Краснодарском крае РФ.
В то же время устроить отключение света в Москве будет гораздо сложнее. Поэтому главная задача Украины - сделать так, чтобы не работали российские оборонные предприятия.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские войска мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS.
Ранее сообщалось, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона несколько дней назад.
Накануне Силы обороны Украины нанесли масштабный удар вглубь территории России и позиций российских оккупационных войск на фронте. В результате атаки известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.
О персоне: Александр Хинштейн
Александр Хинштейн - депутат Государственной Думы РФ, губернатор Курской области России. Входит в список лиц, против которых применены санкции.
