Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена

Жители России остались без электроэнергии в одном из городов Курской области.

https://glavred.info/world/rossiyane-pozhalovalis-na-podlye-ataki-vsu-kurskaya-oblast-chastichno-obestochena-10716863.html Ссылка скопирована

В России в результате удара пострадал объект энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Россию атаковали дроны

В Курской области частично пропал свет

Россияне обвиняют Украину в ударах по "мирным целям"

Сегодня, 19 ноября, в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пожаловался на атаку, в результате которой частично обесточен один из крупнейших городов.

Российский чиновник назвал эту атаку "подлой" и обвинил ВСУ в якобы нанесении ударов по "объектам мирной энергетики". При этом Хинштейн почему-то забыл упомянуть о том, как сама Россия пытается уничтожить энергетику Украины.

видео дня

Что известно о последствиях атаки на Курскую область

Губернатор утверждает, что под удар попала подстанция в микрорайоне Боровское в городе Рыльск. Из-за этого частично нарушено электроснабжение микрорайона, а одна из котельных вышла из строя.

"В ближайшее время аварийные бригады начнут восстановительные работы. Враг сознательно выбирает целью объекты энергетики, чтобы навредить нашим людям. Но ему не удастся посеять панику: мы не оставим жителей без помощи", - написал он.

Заметим, что украинская сторона официально не комментировала это заявление.

Могут ли ВСУ устроить блэкаут в России - мнение эксперта

Главред писал, что военный эксперт Иван Ступак считает вполне возможными блэкауты в Белгороде, Брянске, Курске, Волгограде и Краснодарском крае РФ.

В то же время устроить отключение света в Москве будет гораздо сложнее. Поэтому главная задача Украины - сделать так, чтобы не работали российские оборонные предприятия.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские войска мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS.

ATACMS / Инфографика: Главреда

Ранее сообщалось, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона несколько дней назад.

Накануне Силы обороны Украины нанесли масштабный удар вглубь территории России и позиций российских оккупационных войск на фронте. В результате атаки известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Другие новости

О персоне: Александр Хинштейн Александр Хинштейн - депутат Государственной Думы РФ, губернатор Курской области России. Входит в список лиц, против которых применены санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред