РФ планирует механизированные штурмы на ключевом направлении: в ISW сообщили сроки

Оккупационная армия не хочет прекращать наступательные действия даже с наступлением холодов.

Оккупанты применили тактику, которая позволила им продвинуться на отдельных участках фронта / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

Россияне обновили тактику наступления на двух направлениях фронта

Оккупанты накапливают силы для нового удара по обороне ВСУ

Враг ждет заморозков, чтобы идти в атаку с техникой

Армия страны-агрессора России решила обновить тактику ведения боевых действий против украинских военных. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, по-новому начали действовать подразделения РФ, которые находятся на Северском и Славянско-Лиманском направлениях. Там оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения к украинскому фортификационному рубежу.

Какой оперативный подход применяет враг

Оккупанты начали длительно блокировать поле боя с воздуха, а параллельно проводить тактические действия по изоляции отдельных участков, инфильтрационные миссии и массированные атаки небольшими группами.

Благодаря такой тактике вражеские войска недавно продвинулись на юг и восток от Северска. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 18 ноября.

Чего ждут оккупанты для проведения масштабных наступательных действий

Украинские источники сообщили, что российские подразделения постепенно накапливают силы на Северском направлении. Ожидается, что с наступлением холодов, когда почва промерзнет, армия РФ может перейти к более масштабным механизированным наступательным действиям.

"Российские войска аналогично используют тактику инфильтрации на направлении Славянск-Лиман на фоне плохих погодных условий и постоянных усилий по нарушению наземных линий связи Украины (НЛК) в этом районе", - говорится в сообщении.

Как ситуацию на Лиманском направлении оценивают аналитики DeepState

Главред писал, что по данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Лиман / Инфографика: Главред

В частности удалось предотвратить быстрое проникновение российских захватчиков в Лиман, хотя численное преимущество врага и постоянное давление оставляют угрозу для обороны города.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, в случае возможного захвата российскими оккупантами Покровска, в опасности окажутся 5 украинских городов.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия способна продвинуться в Днепропетровской области разве что до уровня Межевой, до железной дороги. Но на более масштабную операцию оккупанты не способны.

Накануне стало известно, что российские войска совершили второе подряд продвижение в районе Ямполя, неподалеку Лимана. Если еще 17 ноября сообщалось об успехах РФ севернее города, то на следующий день зафиксировали уже их шаги южнее Ямполя.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

