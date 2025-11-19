Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ планирует механизированные штурмы на ключевом направлении: в ISW сообщили сроки

Анна Косик
19 ноября 2025, 12:37
595
Оккупационная армия не хочет прекращать наступательные действия даже с наступлением холодов.
Северское направление, танк
Оккупанты применили тактику, которая позволила им продвинуться на отдельных участках фронта / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

  • Россияне обновили тактику наступления на двух направлениях фронта
  • Оккупанты накапливают силы для нового удара по обороне ВСУ
  • Враг ждет заморозков, чтобы идти в атаку с техникой

Армия страны-агрессора России решила обновить тактику ведения боевых действий против украинских военных. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, по-новому начали действовать подразделения РФ, которые находятся на Северском и Славянско-Лиманском направлениях. Там оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения к украинскому фортификационному рубежу.

видео дня

Какой оперативный подход применяет враг

Оккупанты начали длительно блокировать поле боя с воздуха, а параллельно проводить тактические действия по изоляции отдельных участков, инфильтрационные миссии и массированные атаки небольшими группами.

Благодаря такой тактике вражеские войска недавно продвинулись на юг и восток от Северска. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 18 ноября.

Чего ждут оккупанты для проведения масштабных наступательных действий

Украинские источники сообщили, что российские подразделения постепенно накапливают силы на Северском направлении. Ожидается, что с наступлением холодов, когда почва промерзнет, армия РФ может перейти к более масштабным механизированным наступательным действиям.

"Российские войска аналогично используют тактику инфильтрации на направлении Славянск-Лиман на фоне плохих погодных условий и постоянных усилий по нарушению наземных линий связи Украины (НЛК) в этом районе", - говорится в сообщении.

Как ситуацию на Лиманском направлении оценивают аналитики DeepState

Главред писал, что по данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

В частности удалось предотвратить быстрое проникновение российских захватчиков в Лиман, хотя численное преимущество врага и постоянное давление оставляют угрозу для обороны города.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, в случае возможного захвата российскими оккупантами Покровска, в опасности окажутся 5 украинских городов.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия способна продвинуться в Днепропетровской области разве что до уровня Межевой, до железной дороги. Но на более масштабную операцию оккупанты не способны.

Накануне стало известно, что российские войска совершили второе подряд продвижение в районе Ямполя, неподалеку Лимана. Если еще 17 ноября сообщалось об успехах РФ севернее города, то на следующий день зафиксировали уже их шаги южнее Ямполя.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Северск Лиман Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

14:04Политика
Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

13:42Украина
Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Последние новости

14:04

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

13:54

Покупка дома обернулась сокровищем: тайник за стеной принес несметные богатства

13:53

Сгорело 900 посылок: во Львове россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты"

13:42

Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

13:36

Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
13:34

Подорожают не только продукты и топливо: чем стоит запасаться украинцам уже сейчас

13:20

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:19

Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

13:16

Известный украинский музыкант впал в кому - детали

Реклама
13:02

Ситуация обостряется: враг продвинулся на ключевых населенных пунктах в двух областях

12:59

На Трампа свалилось огромное количество проблем: обо всём по порядкумнение

12:50

"Быстро переобулась": Каменских в США возмутила украинских фанатовВидео

12:44

Ракета пролетела над головами и влупила по дому: момент попадания в ТернополеФотоВидео

12:37

РФ планирует механизированные штурмы на ключевом направлении: в ISW сообщили сроки

12:28

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой: эксперт удивил прогнозом

12:23

Вашингтон устал от ультиматумов: дипломат оценил перспективу переговоров Трампа и Путина

12:15

Россия ударила ракетой Х-101 по Тернополю: разрушен дом с 9 по 3 этажФото

12:15

Ответ на теракт: Польша закрывает последнее российское консульство

11:43

Как подкормить декабрист кофе: натуральное удобрение сотворит чудо на РождествоВидео

11:39

Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

Реклама
11:33

С добавлением секретного продукта: рецепт "Шубы" по-новому, который удивит гостей

11:30

"Нужно перебороть": Грубич сделал заявление о возвращении на фронт

11:23

Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 ноября (обновляется)

10:42

Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены

10:38

Массовый взлет МиГов, могли быть пуски Кинжалов - мониторы

10:36

Масштабная атака по Украине: две страны подняли истребители

10:22

"Эти города будут следующими": Свитан сказал, куда пойдут россияне после Покровска

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

08:47

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

08:42

"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии ЗаворотнюкВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в ТернополеФотоВидео

Реклама
07:55

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

07:42

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

07:29

США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

06:33

В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

06:20

Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год

06:10

Нам придется услышать еще не одну горькую новостьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

05:05

"Грустила очень сильно": Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

04:30

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять