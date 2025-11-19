"Эти города будут следующими": Свитан сказал, куда пойдут россияне после Покровска

В опасности окажутся 5 украинских городов, если враг захватит Покровск.

Куда пойдут россияне после захвата Покровска - эксперт предупредил об угрозе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Покровская МВА

Основное:

Враг попытается после Покровска двинуться в сторону Краматорска и Славянска

Этой зимой враг хочет растянуть украинские силы по флангам

В случае возможного захвата российскими оккупантами Покровска, то в опасности окажутся 5 украинских городов. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

Он предполагает, что после Покровска, захватчики двинутся на Доброполье, а затем на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать поставки Славянско-Краматорской агломерации", - прогнозирует Свитан.

Какой будет ситуация на фронте зимой

Свитан предполагает, что враг будет растягивать украинские силы по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Кроме этого, враг продолжит давить на Херсон.

Главная задача врага на зиму - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Ничего нового. Это классика - растянуть силы противника по флангам и ударить по центру. И россияне этой классикой будут пользоваться", - рассказал военный эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Оборона Покровска

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась более года. Однако, Украина в результате обороны Покровска выиграла время.

"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки", - отметил он.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, в DeepState заявляли, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Аналитики Института изучения войны говорили, что армия страны-агрессора РФ продолжает продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города.

Также аналитики писали, что украинские военные могут оказаться в котле. В частности, войска РФ могут пытаться заблокировать ВСУ в Покровске и Мирнограде.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

