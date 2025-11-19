Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

В Минэнерго сообщили, когда отменят аварийные отключения.

В некоторых областях Украины электроэнергию будут отключать в аварийном порядке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное:

Россия атаковала энергообъекты Украины

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы

С ночи 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Под ударом вражеских воздушных целей оказалась и энергетическая инфраструктура страны.

Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

Как долго электроэнергию будут отключать аварийно

Ведомство отметило, что, если позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго также подтвердили введение аварийных отключений в отдельных регионах Украины. Там предупредили, что сообщения об изменениях будут на страницах операторов системы распределения (облэнерго) каждого региона.

Подробности комбинированной атаки на Украину

Главред писал, что 19 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. На украинские города летели ударные беспилотники и ракеты разных типов. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

В результате атаки уже известно о серьезных разрушениях в Тернополе и ударе по энергообъекту на Львовщине. Спасатели работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов на разных локациях.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предусмотреть. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".

Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимы 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.

