Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

Анна Косик
19 ноября 2025, 07:55обновлено 19 ноября, 08:44
185
В Минэнерго сообщили, когда отменят аварийные отключения.
энергетика, карта тревог
В некоторых областях Украины электроэнергию будут отключать в аварийном порядке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное:

  • Россия атаковала энергообъекты Украины
  • В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
  • Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы

С ночи 19 ноября страна-агрессор Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Под ударом вражеских воздушных целей оказалась и энергетическая инфраструктура страны.

Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

видео дня

Как долго электроэнергию будут отключать аварийно

Ведомство отметило, что, если позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго также подтвердили введение аварийных отключений в отдельных регионах Украины. Там предупредили, что сообщения об изменениях будут на страницах операторов системы распределения (облэнерго) каждого региона.

Подробности комбинированной атаки на Украину

Главред писал, что 19 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. На украинские города летели ударные беспилотники и ракеты разных типов. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

В результате атаки уже известно о серьезных разрушениях в Тернополе и ударе по энергообъекту на Львовщине. Спасатели работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов на разных локациях.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предусмотреть. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".

Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимы 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.

Другие новости:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:03Мир
"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:58Украина
Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

09:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Последние новости

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

08:47

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

Реклама
08:42

"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии ЗаворотнюкВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в ТернополеФотоВидео

07:55

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

07:42

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

07:29

США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

06:33

В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

06:20

Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год

06:10

Нам придется услышать еще не одну горькую новостьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

05:05

"Грустила очень сильно": Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

Реклама
04:30

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

03:35

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

03:05

Как сохранить пол чистым надолго: проверенные трюки, экономящие время и силы

02:30

Любовь найдет их сама: какие ТОП-3 знака зодиака влюбятся в конце ноября

02:20

Морган Фримен признался, кто из актрис для него на первом месте

02:03

Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины: что включает пакет

01:30

"Это очень больная среда": Даша Астафьева высказалась о звездных браках

00:08

Более десяти взрывов: Харьков подвергся массированной атаке "Шахедов", есть попадания

18 ноября, вторник
23:52

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

23:43

Привычка из прошлого не работает: на каких автомобилях можно ехать без прогрева

23:03

Можно заработать тысячи гривен: что стоит обязательно покупать в секонд-хенде

22:48

Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности

22:46

"Можно и жениться": Alyona Alyona сделала заявление о браке

22:38

"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

22:31

Гороскоп для Львов: декабрь 2025 будет самым ярким месяцем года - астропрогнозВидео

22:02

Новый рейс из Польши: какие города он соединит и почему это важно для украинцев

21:58

Почему кот кусается и нападает на руки: хозяев предупредили о важном сигнале

21:58

Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

21:49

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Реклама
21:38

Дешевле даже дров: чем можно отапливать дом, когда нет света и газа

20:59

Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

20:55

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:50

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

20:44

Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

20:37

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:24

Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 годаВидео

19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять