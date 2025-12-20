Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВО

Командованию поставлена задача в кратчайшие сроки внедрить временные инфраструктурные решения.

Владимир Зеленский прокомментировал работу ПВО в Одесской области / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Главное из заявлений Зеленского:

Идёт работа по обеспечению людей продовольствием и топливом

Внедряются временные инфраструктурные решения

Идет разбирательство с людьми, которые отвечают за ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку в Одесской области после серии массированных российских атак, отметив, что все службы работают над восстановлением повреждённой инфраструктуры.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По словам президента, были проведены несколько координационных совещаний — как в онлайн-режиме, так и по телефону. Командованию поставлена задача в кратчайшие сроки внедрить временные инфраструктурные решения, чтобы жители региона имели доступ к базовым жизненно необходимым ресурсам.

Зеленский уточнил, что речь идёт прежде всего об обеспечении людей продовольствием, топливом, лекарствами и другими критически важными вещами.

При этом глава государства воздержался от комментариев о сроках и деталях работ, связанных с понтонными мостами.

Он также добавил, что на месте ситуацией занимается его заместитель по региональной политике Никита, а также вице-премьер Кулеба, который отвечает за это направление. В процесс вовлечены и местные власти.

"Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесчины", - добавил украинский лидер.

Созданы альтернативные транспортные маршруты через Днестр

Альтернативные транспортные маршруты через р. Днестр уже созданы для организации транспортной связи с юго-западной частью Одесской области после того, как Россия ракетно-дроновыми ударами сильно повредила два моста, по которым осуществлялось движение в этот регион, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита.

"Люди имеют возможность ездить с некоторыми ограничениями", - написал он.

Микита уточнил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского вместе с вице-премьером по восстановлению - министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой, главой области Олегом Кипером и командой работает в Одесской области.

По словам Микиты, враг пытается терроризировать мирных людей для создания внутренней дестабилизации.

"Сколько бы враг не пытался уничтожить соединение - мы будем создавать столько альтернативных переправ, сколько потребуется для обеспечения потребностей людей и функционирования региона", - подчеркнул заместитель председателя Офиса президента.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области. Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

