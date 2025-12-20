Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВО

Главное из заявлений Зеленского:
- Идёт работа по обеспечению людей продовольствием и топливом
- Внедряются временные инфраструктурные решения
- Идет разбирательство с людьми, которые отвечают за ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку в Одесской области после серии массированных российских атак, отметив, что все службы работают над восстановлением повреждённой инфраструктуры.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
По словам президента, были проведены несколько координационных совещаний — как в онлайн-режиме, так и по телефону. Командованию поставлена задача в кратчайшие сроки внедрить временные инфраструктурные решения, чтобы жители региона имели доступ к базовым жизненно необходимым ресурсам.
Зеленский уточнил, что речь идёт прежде всего об обеспечении людей продовольствием, топливом, лекарствами и другими критически важными вещами.
При этом глава государства воздержался от комментариев о сроках и деталях работ, связанных с понтонными мостами.
Он также добавил, что на месте ситуацией занимается его заместитель по региональной политике Никита, а также вице-премьер Кулеба, который отвечает за это направление. В процесс вовлечены и местные власти.
"Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесчины", - добавил украинский лидер.
Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:
Созданы альтернативные транспортные маршруты через Днестр
Альтернативные транспортные маршруты через р. Днестр уже созданы для организации транспортной связи с юго-западной частью Одесской области после того, как Россия ракетно-дроновыми ударами сильно повредила два моста, по которым осуществлялось движение в этот регион, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита.
"Люди имеют возможность ездить с некоторыми ограничениями", - написал он.
Микита уточнил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского вместе с вице-премьером по восстановлению - министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой, главой области Олегом Кипером и командой работает в Одесской области.
По словам Микиты, враг пытается терроризировать мирных людей для создания внутренней дестабилизации.
"Сколько бы враг не пытался уничтожить соединение - мы будем создавать столько альтернативных переправ, сколько потребуется для обеспечения потребностей людей и функционирования региона", - подчеркнул заместитель председателя Офиса президента.
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области. Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.
Как писал Главред, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".
Что такое ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.
