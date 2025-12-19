РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-ballistikoy-po-portovoy-infrastrukture-odesskoy-oblasti-7-pogibshih-15-ranenyh-10725677.html Ссылка скопирована

РФ ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kpszsu

Главное:

РФ нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области

На данный момент известно о семи погибших, еще 15 - ранены

Работа оперативных и экстренных служб затруднена из-за воздушной тревоги

Вечером 19 декабря войска РФ атаковали баллистическими ракетами портовую инфраструктуру Одесской области.

В результате атаки погибли 7 человек, еще 15 - получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

видео дня

"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 7 человек погибли. Еще 15 получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

В результате удара также загорелись грузовые автомобили на парковке.

Отмечается, что работа оперативных и экстренных служб затруднена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Взрывы после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения с юга прогремели в Одесском районе в 20:00 и в 21:05. Оба раза Воздушные силы предупреждали о движении воздушных целей: в первом случае в направлении Одессы, во втором - на Южное.

Удар по мосту в Одесской области - что известно

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом. Об этом заявил военный аналитик Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Кроме того, 18 декабря российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Маяках Одесской области. В результате атаки была повреждена машина, в которой были женщина и трое детей.

После атаки было временно ограничено движение транспорта по трассе Одесса - Рени в обоих направлениях. Эта дорога ведет к отдельным пунктам пропуска через госграницу с Молдовой.

Впоследствии стало известно, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред