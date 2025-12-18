Укр
Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2025, 23:08
102
Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области.
удар по мосту в Одесской области
Россияне ударили по мосту в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • Российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Одесской области
  • В результате атаки погибла женщина, пострадали дети

Российские оккупанты ударили ударным дроном типа "Шахед" прямо по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В этой машине была мама и ее трое детей. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате удара автомобиль уничтожен до основания. Женщина, которая находилась в автомобиле, была тяжело ранена. Медики пытались спасти мать, но ее сердце остановилось.

видео дня

Трое детей, которые были в машине, травмированы и получили острую реакцию на стресс. Сейчас они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это еще одно циничное военное преступление России - удар по мирным людям", - написал Кипер.

Удар по мосту в Одесской области - что известно

18 декабря Главред сообщал о том, что российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одесской области. В результате атаки была повреждена машина, в которой были женщина и трое детей.

После атаки было временно ограничено движение транспорта по трассе Одесса - Рени в обоих направлениях. Эта дорога ведет к отдельным пунктам пропуска через госграницу с Молдовой

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Позже Главред написал, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас в нескольких областных центрах известно о разрушениях и пострадавших. В результате атаки РФ зафиксировано также обесточивание.

Между тем мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. За прошедшие сутки было выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Одесская область вторжение России новости Одессы атака дронов
