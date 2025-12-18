Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

Обычная посуда на пассажирском сиденье помогает "укротить" расход бензина.

https://glavred.info/auto/voditeley-prizvali-postavit-tarelku-s-vodoy-na-passazhirskom-sidene-dlya-chego-10725338.html Ссылка скопирована

Обычная миска в салоне помогает экономить топливо / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Зачем водителю ставить миску с водой на пассажирское сиденье

Как миска с водой влияет на стиль вождения

Какие еще способы можно использовать для экономии горючего

С приближением Рождества и большими ценами на бензин и дизельное топливо водители ищут любые способы уменьшить расходы. Однако вместо поиска дешевых заправок специалисты советуют обратить внимание на салон собственного автомобиля. Оказывается, тарелка с водой может стать самым эффективным способом контроля расходов.

Главред узнал, почему простая миска может влиять на стиль вождения и как еще можно сэкономить горючее в холодное время года.

видео дня

Зачем ставить миску с водой на пассажирское сиденье

Эксперты из автомобильной отрасли сообщили Daily Express, что водителям стоит держать небольшую миску с водой на пассажирском сиденье. Казалось бы, странное решение, но оно выполняет роль простого, но эффективного напоминания об осторожном вождении.

Если водитель резко нажимает на газ или тормозит, вода в миске разливается, что моментально привлекает внимание к манере езды. Таким образом миска помогает избегать ненужных ускорений и торможений, что способствует экономии топлива.

Какой эффект имеет миска с водой на расход топлива

Хотя сама по себе миска не меняет механику автомобиля, ее влияние психологическое. Водитель становится более сознательным и умеренным в ускорениях, что снижает потребление бензина и дизельного топлива.

Эксперты рекомендуют использовать небольшие, но глубокие миски и наливать воду примерно на 5 см от края, чтобы ее легко было заметить при резких движениях.

Какие еще можно экономить горючее

Водителям советуют сохранять тепло в гараже. Если автомобиль стоит в гараже, он меньше охлаждается и требует меньше топлива на прогрев и использование кондиционера, что особенно важно в холодное время года.

Также лишний вес в авто увеличивает расход топлива. Рекомендуется регулярно проверять багажник и салон, особенно перед поездками, чтобы не перевозить ненужные вещи.

Выбирайте альтернативные способы передвижения. Поездки на велосипеде или пешком экономят топливо и одновременно способствуют физической активности. Например, пятикилометровая поездка на работу на велосипеде может сэкономить и увеличить количество ежедневных шагов.

Как быстро разморозить стекло / Инфографика: Главред

Действительно ли простые трюки помогают сэкономить большие суммы

Эксперты нагалосити, что простые изменения в стиле вождения и внимание к деталям могут существенно снизить расход топлива. Миска с водой - это лишь один из методов, который сочетает психологическое воздействие с финансовой выгодой. Комплексное применение советов, таких как экономное вождение, поддержание оптимального веса автомобиля и использование гаража, позволяет водителям уменьшить расходы на топливо.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред