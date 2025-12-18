"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

Известная певица поделилась трагической новостью.

У Оли Цибульской умер отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Цибульская

Оля Цибульская сообщила о смерти отца

Что она о нем рассказала

Известная украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками трагической новостью. В своем Instagram артистка рассказала, что умер ее отец Павел Цибульский.

По словам Цибульской, несколько дней назад папа поздравил ее с днем рождения. Артистка раскрыла, что отец нечасто говорил о любви к дочери, но доказывал ее поступками.

Оля Цибульская в детстве с отцом / фото: instagram.com, Ольга Цибульская

"Несколько дней назад на моем дне рождения ты сказал, что редко говорил люблю, но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь нас всех, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках", — написала Оля.

Певица не стала раскрывать причину смерти Павла Цибульского, но призналась, что уже очень скучает по нему, прикрепив к публикации трогательные фото из семейного архива.

Оля Цибульская семья / фото: instagram.com, Ольга Цибульская

"Мне надолго хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, Па. Лети, мой усатый ангел", — трогательно обратилась к отцу Цибульская.

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

