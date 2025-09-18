Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

Кратко:
- В кого была влюблена Ольга Цибульская
- Кто на фото целует певицу
Украинская популярная певица Оля Цибульская сделала неожиданное признание о том, в кого она была влюблена.
На своей странице в Instagram Оля написала, что была влюблена в украинского боксера Владимира Кличко.
"А в кого из телевизора вы были влюблены? Я – в Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот же вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем", смотрела бокс с детства и честно была немного влюблена в Кличко", - призналась знаменитость.
По словам Цибульской, поединок с Хэем она смотрела в бокс-баре на Майдане. Одна. Потому что хотела испытать настоящие эмоции фанатов.
"После победы не спала как все украинцы на эмоциях — написала песню и ночью отправила продюсерке смс: "Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем? И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой", - делится она.
Певица также опубликовала фото, где чемпион целует в щечку певицу.
Личная жизнь Оли Цибульской
Оля и Сергей знакомы еще со школы, а поженились в 2015 году. Пара воспитывает общего сына Нестора. Ранее появлялись слухи о романе певицы с певцом Дзидзьо, с которым она много сотрудничала, но все это оказалось неправдой.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас также может заинтересовать:
- "Было все синее": Оля Цибульская призналась, почему больше не спит с мужем
- "Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы
- Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред