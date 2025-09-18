Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

Ольга Цибульская поделилась архивным фото, где ее целует Владимир Кличко.

Оля Цибульская сделала неожиданное признание/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

В кого была влюблена Ольга Цибульская

Кто на фото целует певицу

Украинская популярная певица Оля Цибульская сделала неожиданное признание о том, в кого она была влюблена.

На своей странице в Instagram Оля написала, что была влюблена в украинского боксера Владимира Кличко.

"А в кого из телевизора вы были влюблены? Я – в Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот же вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем", смотрела бокс с детства и честно была немного влюблена в Кличко", - призналась знаменитость.

Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко / Фото Instagram/cybulskaya

По словам Цибульской, поединок с Хэем она смотрела в бокс-баре на Майдане. Одна. Потому что хотела испытать настоящие эмоции фанатов.

"После победы не спала как все украинцы на эмоциях — написала песню и ночью отправила продюсерке смс: "Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем? И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой", - делится она.

Певица также опубликовала фото, где чемпион целует в щечку певицу.

Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко / Фото Instagram/cybulskaya

Личная жизнь Оли Цибульской

Оля и Сергей знакомы еще со школы, а поженились в 2015 году. Пара воспитывает общего сына Нестора. Ранее появлялись слухи о романе певицы с певцом Дзидзьо, с которым она много сотрудничала, но все это оказалось неправдой.

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

