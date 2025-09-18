Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

Алена Кюпели
18 сентября 2025, 13:33
56
Ольга Цибульская поделилась архивным фото, где ее целует Владимир Кличко.
Оля Цибульская
Оля Цибульская сделала неожиданное признание/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

  • В кого была влюблена Ольга Цибульская
  • Кто на фото целует певицу

Украинская популярная певица Оля Цибульская сделала неожиданное признание о том, в кого она была влюблена.

На своей странице в Instagram Оля написала, что была влюблена в украинского боксера Владимира Кличко.

видео дня

"А в кого из телевизора вы были влюблены? Я – в Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот же вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем", смотрела бокс с детства и честно была немного влюблена в Кличко", - призналась знаменитость.

Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко
Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко / Фото Instagram/cybulskaya

По словам Цибульской, поединок с Хэем она смотрела в бокс-баре на Майдане. Одна. Потому что хотела испытать настоящие эмоции фанатов.

"После победы не спала как все украинцы на эмоциях — написала песню и ночью отправила продюсерке смс: "Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем? И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой", - делится она.

Певица также опубликовала фото, где чемпион целует в щечку певицу.

Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко
Цибульская призналась, как была влюблена в Кличко / Фото Instagram/cybulskaya

Личная жизнь Оли Цибульской

Оля и Сергей знакомы еще со школы, а поженились в 2015 году. Пара воспитывает общего сына Нестора. Ранее появлялись слухи о романе певицы с певцом Дзидзьо, с которым она много сотрудничала, но все это оказалось неправдой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Оля Цибульская

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:39Война
"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:45Фронт
Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:33

Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

14:12

Гороскоп на завтра 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

13:58

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

13:35

Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

13:33

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

13:24

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Реклама
13:12

От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

13:10

Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйкиВидео

12:55

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

11:56

Огромный столб дыма и пожар: украинские дроны остановили работу НПЗ в РоссииФото

11:43

В восторге от красоты: Трамп сделал признание Кейт МиддлтонВидео

11:38

Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответилВидео

11:33

Оборона Покровска близка к финалу, его падение угрожает двум городам - Sky News

Реклама
11:10

За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

11:08

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

10:55

РФ потеряет 25% населения, но не прекратит войну: ГУР нашло закрытые документы

10:32

Не на подоконнике: как ускорить созревание зеленых помидоровВидео

10:12

"Эти действия сейчас не в пользу Украины": какую серьезную ошибку совершает ТрампВидео

10:11

Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

10:09

Трамп загнал Европу в тупик, чтобы избежать давления на Путина — WSJ

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 сентября (обновляется)

09:29

Флаг Украины: Мелания Трамп и Королева Камилла показались в желто-синих платьях

09:08

Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

09:00

Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевоймнение

08:56

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

"Русское пьянство": российского актера выбросили из окна

08:39

Пожары, отключения света и закрытые аэропорты: ночью в РФ прогремели взрывы

08:36

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

07:30

Пьяный сотрудник ТЦК устроил три ДТП в Тернополе: его задержали

07:10

Где три различия между спортсменками: ответ надо найти за 23 секунды

06:39

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

06:16

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везениеВидео

06:10

Путинская Россия полностью не соответствует перечню ценностеймнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой-туристом за 31 секунду

05:26

Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

04:30

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

04:16

Экс-узник Кремля рассказал, как изменилось отношение к россиянам после плена

03:55

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

03:26

Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

03:13

Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

02:22

Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

01:55

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять