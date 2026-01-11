Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

В Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий.

https://glavred.info/ukraine/otklyucheniya-mogut-byt-dlitelnye-kievlyan-predupredili-o-mnogochislennyh-avariyah-10731488.html Ссылка скопирована

Киевлян предупредили о длительных отключениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

В Киеве возникает значительное количество локальных аварий

У части киевлян отсутствие света может быть длительным

Из-за российских атак, низких температур и перегрузки электросетей в Киеве возникает значительное количество локальных аварий.

В этой связи у части потребителей отсутствие электроснабжения может быть длительным, сообщает пресс-служба ДТЭК.

видео дня

"Киев: из-за атак, морозов и перегрузки сетей сейчас возникает много точечных аварий. Поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным. По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", - отметили в компании.

Компания также обратилась к жителям столицы с просьбой ответственно относиться к потреблению электроэнергии после восстановления питания.

"Просим вашей помощи, когда электричество появляется, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварий привлечены все доступные ресурсы: в настоящее время работают 57 ремонтных бригад в круглосуточном режиме: "Сейчас задействованы все доступные ресурсы. 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом", — подчеркнули в ДТЭК.

/ Главред

Эксперт предупредил о целях ударов РФ

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что удары РФ направлены не случайно, а служат продуманной задаче — вывести из равновесия энергетическую систему Украины. Он подчеркнул, что таким образом противник пытается нарушить стабильность её работы, усилить панику среди граждан и ослабить общественную устойчивость, применяя энергетический фактор как инструмент военного и психологического воздействия на власть.

Отключения в Киеве: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред