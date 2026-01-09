Укр
В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

Ангелина Подвысоцкая
9 января 2026, 14:36обновлено 9 января, 15:06
1361
Российские оккупанты оставили часть Киева без света, воды и тепла.
отопление
В Киеве сливают воду из труб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве после вражеского обстрела сложилась критическая ситуация. Из-за сильных морозов и отсутствия отопления коммунальщики начали сливать воду из систем отопления в многоквартирных домах. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Жду четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - написал он на своей странице в Facebook.

Мария Берлинская также отметила, что в Киеве начали сливать воду из систем отопления. Она называет это вынужденным шагом, чтобы в трубах не оставалась холодная вода, которая может замерзнуть. В таком случае трубы просто лопнут, что полностью уничтожит систему отопления.

видео дня

"Для нас это означает одно: уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в своих квартирах. Пункты несокрушимости не рассчитаны на массовое и длительное пребывание. Они не решают весь масштаб проблемы. Но в городе есть школы и социальные объекты с индивидуальными тепловыми пунктами. Там есть тепло. Эти помещения можно и нужно использовать", - подчеркнула она.

Почему сливают воду из труб в Киеве - объяснение КГВА

КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренаж позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - говорится в сообщении.

После последней атаки на Киев серьезно повреждены элементы критической инфраструктуры. Значительная часть жилых и других домов осталась без теплоснабжения.

"Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла ... Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

В то же время власти призвали воздержаться от громких заявлений и не распространять дезинформацию.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Через это идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", - сказал он.

Комбинированная атака на Украину 9 января - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела в ночь на 9 января. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Ранее также стало известно, что в результате атаки на Киев погиб медик Сергей Николаевич Смоляк. Он в составе бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехал на место обстрела жилого дома, но россияне нанесли повторный удар.

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. В Воздушных Силах заявили, что РФ таким образом пытается запугать страны Запада, демонстрируя свою якобы способность наносить удары вплоть до границ НАТО.

Больше новостей Киева:

Кто такая Мария Берлинская

Мария Берлинская (род. 19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) — украинская военная, общественная деятельница, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта "Невидимый батальон", пишет Википедия.

Основательница и руководительница Victory Drones — крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

новости Киева война в Украине вторжение России ракетный удар Ракетная атака на Украину
