В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

Российские оккупанты оставили часть Киева без света, воды и тепла.

В Киеве сливают воду из труб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве после вражеского обстрела сложилась критическая ситуация. Из-за сильных морозов и отсутствия отопления коммунальщики начали сливать воду из систем отопления в многоквартирных домах. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Жду четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - написал он на своей странице в Facebook.

Мария Берлинская также отметила, что в Киеве начали сливать воду из систем отопления. Она называет это вынужденным шагом, чтобы в трубах не оставалась холодная вода, которая может замерзнуть. В таком случае трубы просто лопнут, что полностью уничтожит систему отопления.

"Для нас это означает одно: уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в своих квартирах. Пункты несокрушимости не рассчитаны на массовое и длительное пребывание. Они не решают весь масштаб проблемы. Но в городе есть школы и социальные объекты с индивидуальными тепловыми пунктами. Там есть тепло. Эти помещения можно и нужно использовать", - подчеркнула она.

Почему сливают воду из труб в Киеве - объяснение КГВА

КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренаж позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - говорится в сообщении.

После последней атаки на Киев серьезно повреждены элементы критической инфраструктуры. Значительная часть жилых и других домов осталась без теплоснабжения.

"Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла ... Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

В то же время власти призвали воздержаться от громких заявлений и не распространять дезинформацию.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Через это идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", - сказал он.

Комбинированная атака на Украину 9 января - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела в ночь на 9 января. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Ранее также стало известно, что в результате атаки на Киев погиб медик Сергей Николаевич Смоляк. Он в составе бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехал на место обстрела жилого дома, но россияне нанесли повторный удар.

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. В Воздушных Силах заявили, что РФ таким образом пытается запугать страны Запада, демонстрируя свою якобы способность наносить удары вплоть до границ НАТО.

Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род. 19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) — украинская военная, общественная деятельница, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта "Невидимый батальон", пишет Википедия. Основательница и руководительница Victory Drones — крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

