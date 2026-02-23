Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

Рассказываем, чем отличаются эти два напитка и какой из них может стать лучшим выбором для ежедневного рациона.

https://glavred.info/life/zelenyy-ili-chernyy-kakoy-chay-poleznee-dietologi-dali-neozhidannyy-otvet-10743302.html Ссылка скопирована

Зеленый или черный – какой чай полезнее для здоровья / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В чем разница между черным и зеленым чаем

Какой чай считается лучшим

Какой чай полезен для сердца

Многие люди начинают свой день с кофе, ведь он быстро придает энергии благодаря высокому содержанию кофеина. Но во второй половине дня все чаще выбирают чай - напиток, который обладает множеством полезных свойств. Нередко люди задумываются, какой чай полезнее - черный или зеленый.

Рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

видео дня

Чем отличаются черный и зеленый чай

Оба вида изготавливают из листьев одного растения - Camellia sinensis. Разница заключается в способе обработки. Как пишет Prevention, листья черного чая полностью окисляют, что придает ему насыщенный вкус и темный цвет. Зеленые листья, наоборот, нагревают сразу после сбора, чтобы предотвратить окисление. Именно поэтому зеленый чай имеет более легкий, травянистый аромат и сохраняет другой набор полезных веществ.

В чашке черного чая содержится примерно 48 мг кофеина, тогда как зеленый имеет около 29 мг. Для сравнения, в кофе этот показатель может достигать 96 мг.

Чем полезен черный чай

Диетологи отмечают, что черный чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварительной системы. Он содержит флавоноиды, которые положительно влияют на артериальное давление и когнитивные функции.

Впрочем, черный чай имеет и определенные недостатки. Из-за высокого содержания кофеина он может быть не слишком уместным для людей с чувствительностью к стимуляторам. Кроме того, регулярное употребление может вызвать потемнение зубной эмали и снизить усвоение железа из растительных продуктов.

Какая польза от зеленого чая

Зеленый чай ценят за его легкий вкус и пользу для контроля веса. Исследования показывают, что регулярное его употребление может снижать риск ишемической болезни сердца и способствовать похудению. Он содержит катехины, в частности EGCG, которые помогают организму более эффективно окислять жиры.

Подобно черному, зеленый чай тоже может снижать усвоение железа. А благодаря более низкому содержанию кофеина зеленый чай часто считают более мягким вариантом для ежедневного потребления.

Какой чай выбрать — черный или зеленый

Диетологи отмечают: нет единственно правильного выбора. И черный, и зеленый чай содержат антиоксиданты и полезные соединения, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и общее самочувствие. Выбор зависит от ваших индивидуальных предпочтений, переносимости кофеина и того, какой напиток более органично вписывается в ваш ежедневный режим.

Читайте также:

Об источнике: Prevention Prevention — это американский журнал, который выходит с 1950 года и принадлежит издательству Rodale. Ресурс специализируется на темах здоровья, питания, физической активности, психологии и профилактики заболеваний, предлагая практические советы для широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред