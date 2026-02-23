Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

Инна Ковенько
23 февраля 2026, 21:25
Рассказываем, чем отличаются эти два напитка и какой из них может стать лучшим выбором для ежедневного рациона.
Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ
Зеленый или черный – какой чай полезнее для здоровья / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чем разница между черным и зеленым чаем
  • Какой чай считается лучшим
  • Какой чай полезен для сердца

Многие люди начинают свой день с кофе, ведь он быстро придает энергии благодаря высокому содержанию кофеина. Но во второй половине дня все чаще выбирают чай - напиток, который обладает множеством полезных свойств. Нередко люди задумываются, какой чай полезнее - черный или зеленый.

Рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

видео дня

Чем отличаются черный и зеленый чай

Оба вида изготавливают из листьев одного растения - Camellia sinensis. Разница заключается в способе обработки. Как пишет Prevention, листья черного чая полностью окисляют, что придает ему насыщенный вкус и темный цвет. Зеленые листья, наоборот, нагревают сразу после сбора, чтобы предотвратить окисление. Именно поэтому зеленый чай имеет более легкий, травянистый аромат и сохраняет другой набор полезных веществ.

В чашке черного чая содержится примерно 48 мг кофеина, тогда как зеленый имеет около 29 мг. Для сравнения, в кофе этот показатель может достигать 96 мг.

Чем полезен черный чай

Диетологи отмечают, что черный чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварительной системы. Он содержит флавоноиды, которые положительно влияют на артериальное давление и когнитивные функции.

Впрочем, черный чай имеет и определенные недостатки. Из-за высокого содержания кофеина он может быть не слишком уместным для людей с чувствительностью к стимуляторам. Кроме того, регулярное употребление может вызвать потемнение зубной эмали и снизить усвоение железа из растительных продуктов.

Какая польза от зеленого чая

Зеленый чай ценят за его легкий вкус и пользу для контроля веса. Исследования показывают, что регулярное его употребление может снижать риск ишемической болезни сердца и способствовать похудению. Он содержит катехины, в частности EGCG, которые помогают организму более эффективно окислять жиры.

Подобно черному, зеленый чай тоже может снижать усвоение железа. А благодаря более низкому содержанию кофеина зеленый чай часто считают более мягким вариантом для ежедневного потребления.

Какой чай выбрать — черный или зеленый

Диетологи отмечают: нет единственно правильного выбора. И черный, и зеленый чай содержат антиоксиданты и полезные соединения, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и общее самочувствие. Выбор зависит от ваших индивидуальных предпочтений, переносимости кофеина и того, какой напиток более органично вписывается в ваш ежедневный режим.

Читайте также:

Об источнике: Prevention

Prevention — это американский журнал, который выходит с 1950 года и принадлежит издательству Rodale. Ресурс специализируется на темах здоровья, питания, физической активности, психологии и профилактики заболеваний, предлагая практические советы для широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье чай зеленый чай
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

21:45Регионы
Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:50Энергетика
Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФ

19:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Последние новости

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

Реклама
20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

19:10

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путинмнение

18:57

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Реклама
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

Реклама
14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять