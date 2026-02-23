Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

Вы узнаете:
Многие люди начинают свой день с кофе, ведь он быстро придает энергии благодаря высокому содержанию кофеина. Но во второй половине дня все чаще выбирают чай - напиток, который обладает множеством полезных свойств. Нередко люди задумываются, какой чай полезнее - черный или зеленый.
Чем отличаются черный и зеленый чай
Оба вида изготавливают из листьев одного растения - Camellia sinensis. Разница заключается в способе обработки. Как пишет Prevention, листья черного чая полностью окисляют, что придает ему насыщенный вкус и темный цвет. Зеленые листья, наоборот, нагревают сразу после сбора, чтобы предотвратить окисление. Именно поэтому зеленый чай имеет более легкий, травянистый аромат и сохраняет другой набор полезных веществ.
В чашке черного чая содержится примерно 48 мг кофеина, тогда как зеленый имеет около 29 мг. Для сравнения, в кофе этот показатель может достигать 96 мг.
Чем полезен черный чай
Диетологи отмечают, что черный чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварительной системы. Он содержит флавоноиды, которые положительно влияют на артериальное давление и когнитивные функции.
Впрочем, черный чай имеет и определенные недостатки. Из-за высокого содержания кофеина он может быть не слишком уместным для людей с чувствительностью к стимуляторам. Кроме того, регулярное употребление может вызвать потемнение зубной эмали и снизить усвоение железа из растительных продуктов.
Какая польза от зеленого чая
Зеленый чай ценят за его легкий вкус и пользу для контроля веса. Исследования показывают, что регулярное его употребление может снижать риск ишемической болезни сердца и способствовать похудению. Он содержит катехины, в частности EGCG, которые помогают организму более эффективно окислять жиры.
Подобно черному, зеленый чай тоже может снижать усвоение железа. А благодаря более низкому содержанию кофеина зеленый чай часто считают более мягким вариантом для ежедневного потребления.
Какой чай выбрать — черный или зеленый
Диетологи отмечают: нет единственно правильного выбора. И черный, и зеленый чай содержат антиоксиданты и полезные соединения, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и общее самочувствие. Выбор зависит от ваших индивидуальных предпочтений, переносимости кофеина и того, какой напиток более органично вписывается в ваш ежедневный режим.
