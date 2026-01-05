Укр
Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

Дарья Пшеничник
5 января 2026, 15:49
66
Специалисты советуют отдавать предпочтение дикой морской рыбе, а не выращенной в искусственных условиях.
рыба
Какую рыбу стоит есть для иммунитета и энергии / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевое:

  • Зимой рыба поддерживает иммунитет и уровень витамина D зимой
  • Самые полезные виды: сельдь, скумбрия, треска
  • Достаточно есть рыбу дважды в неделю

В зимний период организм работает на пределе возможностей: недостаток солнца, холод, стресс и перепады температур истощают иммунитет и снижают уровень энергии. Именно поэтому специалисты советуют внимательнее относиться к питанию - и ключевую роль в нем отводят рыбе.

Эксперты отмечают: не вся рыба одинаково полезна, пишет Strona Zdrowia. Зимой лучше выбирать дикие морские виды, ведь они содержат оптимальный набор питательных веществ, необходимых для поддержания организма.

видео дня

Почему рыба так важна зимой

  • Омега-3 жирные кислоты помогают мозгу работать стабильно, уменьшают воспаление и поддерживают сердце.
  • Витамин D, которого зимой критически не хватает, в значительных количествах содержится именно в жирной морской рыбе.
  • Легкоусвояемый белок обеспечивает сытость без перегрузки пищеварения после праздничных застолий.

Топ-рыба для зимнего меню

  • Сельдь , доступная и чрезвычайно полезная. Содержит селен, фосфор и омега-3. Диетологи советуют выбирать слабосоленый или свежемороженый вариант.
  • Скумбрия. 100 граммов - суточная норма омега-3. Также богата витамином B12, который помогает бороться с усталостью и поддерживает нервную систему.
  • Треска. Нежирное, легкое филе - почти идеальный белок. А печень трески - природный источник витаминов A и D.

Как часто есть рыбу зимой

Специалисты советуют включать рыбу в рацион дважды в неделю, порциями по 150-200 г. Самые полезные способы приготовления - запекание, тушение и приготовление на пару. А легкая рыбная уха станет идеальным согревающим вариантом в холодные дни.

Разовое употребление рыбы не дает такого эффекта, как системность. Качественная морская рыба, приготовленная несколько раз в неделю, - это простая инвестиция в крепкий иммунитет, стабильную энергию и хорошее самочувствие в течение всей зимы.

Об источнике: Strona Zdrowia

Strona Zdrowia - это польскоязычный онлайн-портал, посвященный теме здоровья, медицины и профилактики. На сайте публикуются советы экспертов, статьи о заболеваниях, лечении, диете, активном образе жизни и профилактике, а также видео- и мультимедийные материалы с полезной информацией для широкой аудитории читателей. Контент охватывает как практические советы по здоровому образу жизни, так и актуальные новости из сферы здравоохранения и комментарии специалистов.

здоровье здоровый образ жизни рыба диетолог интересные новости
