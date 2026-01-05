Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

Ключевое:
- Зимой рыба поддерживает иммунитет и уровень витамина D зимой
- Самые полезные виды: сельдь, скумбрия, треска
- Достаточно есть рыбу дважды в неделю
В зимний период организм работает на пределе возможностей: недостаток солнца, холод, стресс и перепады температур истощают иммунитет и снижают уровень энергии. Именно поэтому специалисты советуют внимательнее относиться к питанию - и ключевую роль в нем отводят рыбе.
Эксперты отмечают: не вся рыба одинаково полезна, пишет Strona Zdrowia. Зимой лучше выбирать дикие морские виды, ведь они содержат оптимальный набор питательных веществ, необходимых для поддержания организма.
Почему рыба так важна зимой
- Омега-3 жирные кислоты помогают мозгу работать стабильно, уменьшают воспаление и поддерживают сердце.
- Витамин D, которого зимой критически не хватает, в значительных количествах содержится именно в жирной морской рыбе.
- Легкоусвояемый белок обеспечивает сытость без перегрузки пищеварения после праздничных застолий.
Топ-рыба для зимнего меню
- Сельдь , доступная и чрезвычайно полезная. Содержит селен, фосфор и омега-3. Диетологи советуют выбирать слабосоленый или свежемороженый вариант.
- Скумбрия. 100 граммов - суточная норма омега-3. Также богата витамином B12, который помогает бороться с усталостью и поддерживает нервную систему.
- Треска. Нежирное, легкое филе - почти идеальный белок. А печень трески - природный источник витаминов A и D.
Как часто есть рыбу зимой
Специалисты советуют включать рыбу в рацион дважды в неделю, порциями по 150-200 г. Самые полезные способы приготовления - запекание, тушение и приготовление на пару. А легкая рыбная уха станет идеальным согревающим вариантом в холодные дни.
Разовое употребление рыбы не дает такого эффекта, как системность. Качественная морская рыба, приготовленная несколько раз в неделю, - это простая инвестиция в крепкий иммунитет, стабильную энергию и хорошее самочувствие в течение всей зимы.
Об источнике: Strona Zdrowia
Strona Zdrowia - это польскоязычный онлайн-портал, посвященный теме здоровья, медицины и профилактики. На сайте публикуются советы экспертов, статьи о заболеваниях, лечении, диете, активном образе жизни и профилактике, а также видео- и мультимедийные материалы с полезной информацией для широкой аудитории читателей. Контент охватывает как практические советы по здоровому образу жизни, так и актуальные новости из сферы здравоохранения и комментарии специалистов.
