Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

Виталий Кирсанов
21 февраля 2026, 13:33
Украина и далее будет расширять санкции против других физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии.
Украина "ударила" по теневому флоту РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Украина ввела санкции против граждан 11 стран – 225 капитанов судов
  • Во второй санкционный пакет вошли 44 российские компании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 225 капитанов судов российского теневого флота и субъектов, обслуживающих российский ВПК. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в субботу, 21 февраля.

Отмечается, что среди капитанов – граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин. Они управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств.При этом большая часть этих танкеров – 188 – уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан России, двое граждан Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс. Среди них те, кто поставляет, разрабатывает, производит и ремонтирует технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК. Их продукцию используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

"Двое граждан Ирана причастны к поставке авиационных запчастей и компонентов в обход санкций. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии", – говорится в сообщении.

В ОП добавили, что Украина передаст соответствующую информацию партнерам для синхронизации и далее будет расширять санкции против других физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии.

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России. РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

Ранее Соединенные Штаты Америки перехватили танкер "теневого флота" РФ Aquila II в Индийском океане. Танкер нарушил санкционный режим, введенный Трампом.

