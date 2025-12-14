Укр
Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 18:30
Эксперт объяснил, как переориентация российского "теневого флота" на балтийские порты и ужесточение санкций постепенно усложняют его логистику.
Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли 'теневого флота'
Россия меняет тактику торговли "теневого флота" / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Суда "теневого флота" РФ привлекаются к диверсионным действиям против страны Европы
  • Вражеский "теневой флот" меняет маршруты доставки, что повышает стоимость логистики

Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты - Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Эксперт отмечает, что именно поэтому значительная часть "теневого флота" сейчас переориентируется на балтийское направление. В то же время такая схема работает только в связке с американскими санкциями против "Лукойла" и "Роснефти". Анализ маршрутов этих танкеров показывает, что продолжительность их рейсов существенно возрастает - иногда до месяца и более, в частности из-за перегрузки грузов в открытом океане.

"Все это усложняет логистику и повышает затраты на такие операции. Они постепенно становятся нерентабельными. А рентабельность - ключевой фактор: пока заработки превышают риски, участники схем работают. Но чем меньше они смогут заработать и чем больше будут становиться риски, тем меньше будут и их возможности", - резюмирует он.

Теневой флот России
"Теневой флот" России / Инфографика: Главред

Чем опасен российский "теневой флот" - мнение эксперта

Как писал Главред, аналитик по энергетической политике центра Razom We Stand Максим Гардус обратил внимание, что серьезной проблемой остается так называемый "теневой флот". Хотя девятнадцатый пакет санкций предусматривает усиление контроля над ним, эти суда до сих пор составляют примерно половину флота, задействованного в поставках нефти.

Он отметил необходимость и в дальнейшем перекрывать эти каналы, в частности в направлении Индии, куда "теневой флот" беспрепятственно доставляет российскую нефть. По его словам, если бы такой возможности не было, Индия имела бы дополнительный стимул отказаться от российских энергоносителей, ведь трубопроводного сообщения между Россией и Индией не существует.

"Еще многое можно сделать в юридической и дипломатической плоскости - например, ограничить проход через Босфорский пролив. Кроме того, путь из Балтийского моря в мировой океан пролегает территориальными водами Дании, члена ЕС и НАТО, и до сих пор не найдена юридическая формула, которая бы позволяла задерживать соответствующие танкеры. Таким образом, чтобы уменьшить доходы России на миллиарды и, соответственно, ее расходы на ВПК, еще предстоит большая работа", - резюмирует он.

Российский "теневой флот" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшей перспективе удары ВСУ по российскому "теневому флоту" могут стать более интенсивными, поскольку украинская сторона уже имеет для этого необходимые инструменты. Такую оценку озвучил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Администрация Дональда Трампа фактически дала зеленый свет Украине на атаки по российским судам так называемого "теневого флота". Как отмечают американские и украинские чиновники, на которых ссылается The Atlantic, новая республиканская команда заняла значительно более жесткую позицию, чем администрация Джо Байдена, которая остерегалась эскалации и выступала против ударов по российским кораблям в открытом море. Об этом сообщает Deutsche Welle.

29 ноября в Черном море морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера - Kairos и Virat, входящих в российский "теневой флот". Операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.

Другие новости:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Павел Лакийчук экономика России
