Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 12:09
Силы обороны Украины нанесли точечные удары по военной и топливно-энергетической инфраструктуре РФ, в частности на временно оккупированных территориях.
Взрывы в России 14 декабря - в Генштабе раскрыли последствия атаки

  • В Генштабе ВСУ подтвердили удары по объектам врага на территории РФ и во временно оккупированных регионах Украины
  • Удары Сил обороны направлены на ослабление российских войск продолжать войну

В ночь на 14 декабря Силы обороны нанесли массированный удар по стратегическим и военным целям страны-агрессора России непосредственно на ее территории и в пределах временно оккупированных регионов Украины. О результатах ударов говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генерального штаба ВСУ, в рамках действий, направленных на уменьшение наступательных возможностей врага и нарушение логистики российских оккупационных войск, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. В районе цели зафиксировали взрывы и масштабный пожар, объем нанесенного ущерба пока уточняется.

Также была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России, где также были зафиксированы взрывы и масштабный пожар

Кроме этого, удары нанесены по вражеским объектам на временно оккупированных территориях Украины.

"Так, на ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь"", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили о том, что в Запорожской области под огонь попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и лаборатория беспилотных систем противника.

На временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию "Каста-2Е2", а также радиолокационную станцию 96Л6Е - ключевой элемент систем ПВО С-300/С-400. Сейчас продолжается уточнение масштабов повреждений.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мероприятий, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет. Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Какая основная цель ударов ВСУ по России - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что ближайшей задачей Вооруженных сил Украины является создание условий для масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.

Он пояснил, что российская энергосистема существенно отличается от украинской и при этом является значительно более уязвимой. По оценке эксперта, для достижения отключений электроэнергии хотя бы на части территории Москвы, в частности в районах, где сосредоточены центры принятия решений, необходимо нанести еще несколько десятков прицельных ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии, которые питают столицу РФ.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 декабря на территории России прогремели взрывы сразу в нескольких регионах. По сообщениям росСМИ, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленскую ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих предприятия - в Ярославле и Краснодарском крае. Кроме того, дроны двигались в направлении Москвы.

В ночь на 13 декабря Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 41 дрона над пятью областями и временно оккупированным Крымом, однако не предоставило никаких комментариев относительно возможных поражений стратегических объектов. О попадании на территории страны-агрессора сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Ранее, в ночь на 8 декабря, в Минобороны РФ тогда отчитались о якобы сбитии 67 беспилотников над 11 регионами, однако местные жители и СМИ сообщали о вероятных попаданиях и ощутимых последствиях по меньшей мере в двух областях.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине новости Украины взрыв в России Удары вглубь РФ
