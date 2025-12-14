Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

О чем говорится в материале:
- В Генштабе ВСУ подтвердили удары по объектам врага на территории РФ и во временно оккупированных регионах Украины
- Удары Сил обороны направлены на ослабление российских войск продолжать войну
В ночь на 14 декабря Силы обороны нанесли массированный удар по стратегическим и военным целям страны-агрессора России непосредственно на ее территории и в пределах временно оккупированных регионов Украины. О результатах ударов говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По информации Генерального штаба ВСУ, в рамках действий, направленных на уменьшение наступательных возможностей врага и нарушение логистики российских оккупационных войск, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. В районе цели зафиксировали взрывы и масштабный пожар, объем нанесенного ущерба пока уточняется.
Также была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России, где также были зафиксированы взрывы и масштабный пожар
Кроме этого, удары нанесены по вражеским объектам на временно оккупированных территориях Украины.
"Так, на ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь"", - говорится в сообщении.
В Генштабе также сообщили о том, что в Запорожской области под огонь попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и лаборатория беспилотных систем противника.
На временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию "Каста-2Е2", а также радиолокационную станцию 96Л6Е - ключевой элемент систем ПВО С-300/С-400. Сейчас продолжается уточнение масштабов повреждений.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мероприятий, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет. Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.
Какая основная цель ударов ВСУ по России - мнение эксперта
Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что ближайшей задачей Вооруженных сил Украины является создание условий для масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.
Он пояснил, что российская энергосистема существенно отличается от украинской и при этом является значительно более уязвимой. По оценке эксперта, для достижения отключений электроэнергии хотя бы на части территории Москвы, в частности в районах, где сосредоточены центры принятия решений, необходимо нанести еще несколько десятков прицельных ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии, которые питают столицу РФ.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 декабря на территории России прогремели взрывы сразу в нескольких регионах. По сообщениям росСМИ, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленскую ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих предприятия - в Ярославле и Краснодарском крае. Кроме того, дроны двигались в направлении Москвы.
В ночь на 13 декабря Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 41 дрона над пятью областями и временно оккупированным Крымом, однако не предоставило никаких комментариев относительно возможных поражений стратегических объектов. О попадании на территории страны-агрессора сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Ранее, в ночь на 8 декабря, в Минобороны РФ тогда отчитались о якобы сбитии 67 беспилотников над 11 регионами, однако местные жители и СМИ сообщали о вероятных попаданиях и ощутимых последствиях по меньшей мере в двух областях.
Другие новости:
- Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует Запорожье
- ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери - ISW
- В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред