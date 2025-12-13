В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

В результате ночной атаки беспилотников есть по меньшей мере два пораженных объекта.

Украинские дроны поразили важные для РФ объекты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, t.me/andriyshTime

Что сообщил Андрющенко:

Россию ночью атаковали десятки дронов

В Саратове поражен НПЗ

В Воронежской области атаковано предприятие холдинга "Росхим"

В ночь на 13 декабря страну-агрессора Россию атаковали дроны. В Минобороны РФ отчитались о якобы перехвате и уничтожении 41 украинского беспилотника над пятью российскими областями и временно оккупированным Крымом.

Однако ведомство никак не прокомментировало попадание в важные объекты на территории РФ. О них в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно о последствиях атаки на Россию

Город Саратов еще примерно с 23:10 12 декабря по украинскому времени в течение нескольких часов атаковали дроны. В результате массированной атаки, предварительно, был поражен местный НПЗ.

"Российское ПВО метко приземлило наши дроны по многоэтажкам, сокращая популяцию собственного населения", - добавил Андрющенко.

Также громко этой ночью было в городе Рассош, что в Воронежской области РФ. Там местные жители сообщили об атаке на АО "Минудобрения". Это предприятие холдинга "Росхим" производит аммиак, азотную кислоту и другие вещества, которые используются в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Россию:

"Модернизированные мощности завода позволяют ежегодно выпускать: около 1,2 млн тонн аммиака, более 550 тыс. тонн аммиачной селитры, более 1,2 млн тонн нитроаммофоски, более 850 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, до 200 тыс. тонн технологического мела", - отметил руководитель Центра изучения оккупации.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как удары Украины влияют на Россию

Главред писал, что по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран.

"Когда мы говорим о 18, 20, 21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ (которая была поражена), то это не совсем корректное выражение. Правильно говорить - нефтепереработка по категории "бензин", где мы действительно нанесли более 20% потерь РФ. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь это 1/5 всего потенциала", - отметил он.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. В частности в Твери взрывы прогремели около трех часов утра.

Ранее стало известно, что в России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

Накануне беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. На заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

