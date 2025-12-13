'Скоро узнаем': Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

Американский лидер резко отказался комментировать конкретные пункты мирного плана.

https://glavred.info/war/skoro-uznaem-tramp-zaintrigoval-zayavleniem-po-mirnomu-soglasheniyu-dlya-ukrainy-10723724.html Ссылка скопирована

Трамп подчеркнул, что ситуация вокруг мирного урегулирования войны сложная / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Трамп:

Мирное соглашение для Украины может сработать

Пока непонятно, удастся ли заключить соглашение между Украиной и РФ

США хотят остановить постоянные гибели людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение, над которым работают американцы, могло бы сработать. Об этом он сказал во время мероприятия в Белом доме, сообщает Укринформ.

Трамп убежден, что многие люди хотят, чтобы Украина и страна-агрессор Россия таки заключили мирное соглашение. При этом он не гарантирует, произойдет ли это в ближайшее время, или хотя бы когда-нибудь.

видео дня

"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - подчеркнул он.

Трамп отказался от комментариев относительно мирного плана

Журналисты попросили американского лидера объяснить некоторые пункты мирного плана, в частности, по созданию буферной зоны и контроля над территориями. Однако от отказался подробнее обсуждать эти вопросы.

"Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие люди хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это. Все, что я хочу сделать - остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", - перевел разговор в другое русло Трамп.

Как Украина работает над достижением мирного соглашения

Главред писал, что по данным британского The Telegraph, Украина рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое.

Издание отмечает, что Зеленский подчеркнул, что не имеет полномочий передавать территории России и не пойдет против воли украинцев. В то же время он поручил переговорной группе "конструктивно работать" с американскими предложениями.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Кремль не соглашается с рядом положений мирного плана США для Украины и России, который содержит 28 пунктов, и фактически требует капитуляции нашего государства.

Накануне стало известно, что Украина может вступить в Европейский Союз до 1 января 2027 года в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны при посредничестве США.

Читайте также:

Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред