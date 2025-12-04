Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

Главное:
- Зеленский ожидает прогресса по вступлению Украины в ЕС в ближайшие месяцы
- Председательство Кипра в ЕС в 2026 году может открыть переговорные кластеры
- Президент благодарен Кипру за поддержку санкций ЕС против России
Президент Владимир Зеленский заявил, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в январе 2026 года, может стать историческим с точки зрения открытия переговорных кластеров для Украины.
Украина рассчитывает, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса на пути Украины в ЕС. Об этом сказал Зеленский во время заявлений для СМИ с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве.
"Я хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и Кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", - заявил Зеленский.
Он отметил, что это первый визит Президента Кипра в Украину, и добавил, что воспринимает его как знак поддержки нашего государства, "как знак дальнейшей совместной готовности работать вместе ради обоих наших государств, ради всей Европы".
По словам Зеленского, во время переговоров говорили о ситуации в Украине, на фронте, приоритетах и о работе команды в переговорных процессах с партнерами.
Отдельно Зеленский поблагодарил за поддержку Кипром санкционной политики против России.
"Сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет. Мы хотим сделать его действительно действенным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор прежде всего, на все то другое, что дает России бюджетные поступления, а следовательно - возможность затягивать эту войну", - сказал глава государства.
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, который является частью отчета о расширении ЕС. В то же время Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией.
Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
