Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 16:33
Председательство Кипра в Совете ЕС может стать историческим с точки зрения открытия переговорных кластеров для Украины.
Председательство Кипра в Совете ЕС может стать историческим с точки зрения открытия переговорных кластеров для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

Главное:

  • Зеленский ожидает прогресса по вступлению Украины в ЕС в ближайшие месяцы
  • Председательство Кипра в ЕС в 2026 году может открыть переговорные кластеры
  • Президент благодарен Кипру за поддержку санкций ЕС против России

Президент Владимир Зеленский заявил, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в январе 2026 года, может стать историческим с точки зрения открытия переговорных кластеров для Украины.

Украина рассчитывает, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса на пути Украины в ЕС. Об этом сказал Зеленский во время заявлений для СМИ с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве.

"Я хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и Кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это первый визит Президента Кипра в Украину, и добавил, что воспринимает его как знак поддержки нашего государства, "как знак дальнейшей совместной готовности работать вместе ради обоих наших государств, ради всей Европы".

По словам Зеленского, во время переговоров говорили о ситуации в Украине, на фронте, приоритетах и о работе команды в переговорных процессах с партнерами.

Отдельно Зеленский поблагодарил за поддержку Кипром санкционной политики против России.

"Сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет. Мы хотим сделать его действительно действенным, а это означает продолжение давления на российский энергетический сектор прежде всего, на все то другое, что дает России бюджетные поступления, а следовательно - возможность затягивать эту войну", - сказал глава государства.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, который является частью отчета о расширении ЕС. В то же время Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Евросоюз Владимир Зеленский Кипр
Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

