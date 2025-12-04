Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

Украинская чиновница откровенно рассказала о прогрессе на пути к миру.

Украинская чиновница оценивает прогресс в переговорах как незначительный / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что сказала Стефанишина:

Прогресс в мирных переговорах не такой значительный

Украина прорабатывает с США следующие шаги для достижения мира

После переговоров Украины и США многие американские чиновники заявили о якобы большом успехе в переговорах по мирному урегулированию в Украине. В частности госсекретарь США Марко Рубио указывал на "значительный прогресс".

Однако представители Украины по-другому оценивают нынешние результаты на пути к миру. Посол Украины в США Ольга Стефанишина, как передает Укринформ, заявила, что прогресса на самом деле пока не так много.

Что Украина обсуждает с США на данном этапе

Посол отметила, что сейчас с американской стороной только обсуждаются дальнейшие действия после встречи в Москве и шаги, которые можно было бы сделать. Встреча представителей Украины и страны-агрессора России станет продолжением этого процесса.

Подробнее комментировать прогресс на пути к мирным договоренностям Стефанишина отказалась. По ее словам, определенные выводы можно будет сделать уже после встречи Рустема Умерова с американскими представителями.

Что известно о встрече Умерова с представителями США

Главред писал, что по данным иностранных СМИ, переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым после переговоров с Путиным в Кремле.

Встреча состоится 4 декабря в Майами (штат Флорида). Стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине. Это подтвердила сегодня и Стефанишина.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, после возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в переговорный процесс, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

Ранее также сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что подробностей переговоров не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры американской делегации с Путиным. Он заявил, что не знает, что будет делать Кремль.

О персоне: Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

