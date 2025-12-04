Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

Анна Косик
4 декабря 2025, 10:08
326
Украинская чиновница откровенно рассказала о прогрессе на пути к миру.
Рубио, Стефанишина
Украинская чиновница оценивает прогресс в переговорах как незначительный / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что сказала Стефанишина:

  • Прогресс в мирных переговорах не такой значительный
  • Украина прорабатывает с США следующие шаги для достижения мира

После переговоров Украины и США многие американские чиновники заявили о якобы большом успехе в переговорах по мирному урегулированию в Украине. В частности госсекретарь США Марко Рубио указывал на "значительный прогресс".

Однако представители Украины по-другому оценивают нынешние результаты на пути к миру. Посол Украины в США Ольга Стефанишина, как передает Укринформ, заявила, что прогресса на самом деле пока не так много.

видео дня

Что Украина обсуждает с США на данном этапе

Посол отметила, что сейчас с американской стороной только обсуждаются дальнейшие действия после встречи в Москве и шаги, которые можно было бы сделать. Встреча представителей Украины и страны-агрессора России станет продолжением этого процесса.

Подробнее комментировать прогресс на пути к мирным договоренностям Стефанишина отказалась. По ее словам, определенные выводы можно будет сделать уже после встречи Рустема Умерова с американскими представителями.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео заявления Стефанишиной:

Что известно о встрече Умерова с представителями США

Главред писал, что по данным иностранных СМИ, переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым после переговоров с Путиным в Кремле.

Встреча состоится 4 декабря в Майами (штат Флорида). Стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине. Это подтвердила сегодня и Стефанишина.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, после возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в переговорный процесс, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

Ранее также сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что подробностей переговоров не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры американской делегации с Путиным. Он заявил, что не знает, что будет делать Кремль.

Читайте также:

О персоне: Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Марко Рубио мирные переговоры Ольга Стефанишина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

12:00Фронт
"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:40Украина
Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

11:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Последние новости

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

Реклама
10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

Реклама
08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

Реклама
22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять