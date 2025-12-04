Укр
Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админздание

Анна Ярославская
4 декабря 2025, 08:32
В результате вражеской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Атака на Одессу
Ночью 4 декабря РФ атаковала Одессу ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Поврежден объект энергетической инфраструктуры, административное здание, многоэтажки и автомобили
  • Пострадали люди
  • Организованы Пункты несокрушимости

В ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГосЧС, в результате ударов пострадали пять человек.

"Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположенные многоэтажки и легковые автомобили", - говорится в сообщении.

В отдельных квартирах из-за ударной волны оказались заблокированными два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам. Пожар удалось быстро ликвидировать, невзирая на повторный сигнал воздушной тревоги.

На месте работали психологи ГосЧС, которые оказали помощь 33 людям, среди которых - шестеро детей.

Для жителей домов организованы Пункты несокрушимости от ГосЧС, Красного креста и городских властей.

  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС
  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС
  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС
  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС
  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС
  • Атака на Одессу в ночь на 4 декабря
    Атака на Одессу в ночь на 4 декабря Фото: ГосЧС

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате падений обломков и действия взрывной волны повреждены двери и остекление 7 многоквартирных домов и админздания.

"Предварительно пострадали 6 человек, из них 2 спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шести детям, оказана психологическая помощь", - сообщил Кипер.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия готовит новые массированные удары

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил главе РФ Путину о подготовке новых ударов по Украине. Определены объекты, которые российская армия планирует атаковать.

Герасимов утверждает, что основными целями массированных атак становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты энергетики.

"Продолжается нанесение соответствующих массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские войска ударили по городу баллистикой. В результате российского ракетного удара по Днепру погибли 4 человека, 40 пострадали, из них 11 в тяжелом состоянии. Ранения получили 27 человек.

30 ноября Россия атаковала Вышгород дронами. Погиб 47-летний работник оборонной компании Fire Point, 19 человек ранены. Погибший работал над производством ракет "Фламинго" и дронов.

Вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. В ходе атаки на город наблюдались перебои с электроэнергией.

Одесса новости Украины новости Одессы война России и Украины атака дронов
