Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

Юрий Берендий
1 декабря 2025, 13:21
На месте ракетного удара по Днепру работают спасательные службы, удалось спасти 4 человек, количество раненых и погибших из-за атаки РФ возросло.
Количество погибших и пострадавших из-за удара баллистикой по Днепру резко возросло / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

  • Россия ударила баллистикой по Днепру
  • Известно о 4 погибших, 22 человека - ранены

Количество пострадавших и погибших в результате утреннего ракетного удара по Днепру возросло. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.

"В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным Раненых - 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь", - отметил он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что по Днепру нанесен удар российской баллистикой, в результате чего погибли люди и есть пострадавшие, повреждены СТО и предприятие.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Он поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков и всех, кто оказывает помощь.

"Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он в Telegram.

В ГСЧС Украины впоследствии сообщили о спасении 4 человек.

Отмечается, что в результате российского обстрела пострадали помещения автосервиса и местного предприятия. Вспыхнули пожары - загорелся гаражный бокс и кровля пятиэтажного дома. Все очаги огня спасателям удалось ликвидировать.

Для ликвидации последствий атаки были привлечены 45 сотрудников ГСЧС и 15 единиц спецтехники.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские оккупационные войска ударили по городу баллистикой.

30 ноября Россия осуществила атаку дронами по Вышгороду в Киевской области. В результате удара пострадали 19 человек, 47-летний мужчина погиб. Впоследствии стало известно, что погибший работал в оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и несколько типов беспилотников. Об этом сообщил совладелец предприятия Денис Штилерман.

В ночь на 30 ноября атака дронов по Вышгороду вызвала значительные разрушения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о повреждении жилых домов.

О персоне: Владислав Гайваненко

Владислав Викторович Гайваненко - украинский деятель, полковник милиции, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации, и.о. председателя Днепропетровской областной администрации (с 15 октября 2025 года), сообщает Википедия.

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область новости Украины ракетный удар
