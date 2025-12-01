Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

О чем говорится в материале:
- Россия ударила баллистикой по Днепру
- Известно о 4 погибших, 22 человека - ранены
Количество пострадавших и погибших в результате утреннего ракетного удара по Днепру возросло. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram.
"В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным Раненых - 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь", - отметил он.видео дня
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что по Днепру нанесен удар российской баллистикой, в результате чего погибли люди и есть пострадавшие, повреждены СТО и предприятие.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Он поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков и всех, кто оказывает помощь.
"Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - написал он в Telegram.
В ГСЧС Украины впоследствии сообщили о спасении 4 человек.
Отмечается, что в результате российского обстрела пострадали помещения автосервиса и местного предприятия. Вспыхнули пожары - загорелся гаражный бокс и кровля пятиэтажного дома. Все очаги огня спасателям удалось ликвидировать.
Для ликвидации последствий атаки были привлечены 45 сотрудников ГСЧС и 15 единиц спецтехники.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские оккупационные войска ударили по городу баллистикой.
30 ноября Россия осуществила атаку дронами по Вышгороду в Киевской области. В результате удара пострадали 19 человек, 47-летний мужчина погиб. Впоследствии стало известно, что погибший работал в оборонной компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и несколько типов беспилотников. Об этом сообщил совладелец предприятия Денис Штилерман.
В ночь на 30 ноября атака дронов по Вышгороду вызвала значительные разрушения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о повреждении жилых домов.
О персоне: Владислав Гайваненко
Владислав Викторович Гайваненко - украинский деятель, полковник милиции, заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации, и.о. председателя Днепропетровской областной администрации (с 15 октября 2025 года), сообщает Википедия.
