РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, 8 раненых: где был "прилет"

В настоящее время спасательная операция продолжается.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-ballistikoy-po-dnepru-est-ranenye-chto-izvestno-10720181.html Ссылка скопирована

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ нанесла ракетный удар по Днепру

Есть "прилет"

В понедельник, 1 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Российская оккупационная армия нанесла по городу ракетный удар.

По предварительным данным, есть раненые.

видео дня

РФ, вероятно, атаковала город баллистикой.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - написал в Telegram исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

В городе слышны сирены экстренных служб, которые следую на место "прилета", сообщают корреспонденты Суспільне.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об грозе применения баллистического вооружения из Таганрога. Жителей Днепра призывали пройти в укрытие.

О

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обновлено. Позже Гайваненко уточнил, что в результате ракетной атаки на Днепр три человека погибли. По предварительным данным, восемь человек пострадали. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Повреждены СТО и предприятия. Обследование территории продолжается, последствия уточняются.

"Все службы работают на месте, врачи, спасатели, полиция рядом с людьми. Оказывают всю необходимую помощь", - добавил Гайваненко.

Смотрите видео - В ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Днепр:

Массированная атака РФ 29 ноября - что известно

Как писал Главред, вечером 28 ноября Россия атаковала Украину дронами. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки были обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

Под вражеским огнем оказались десятки локаций в столице и области. Также зафиксированы повреждения объектов энергетики. Имеются аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах. Согласно окончательным данным: 2 человека погибли, 38 человек пострадали (среди них 1 ребенок).

Психологи ГосЧС оказали помощь 50 людям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред