В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

Главное:
- Киев под атакой ракет и дронов
- В столице раздаются мощные взрывы и зафиксированы перебои со светом
- В некоторых районах Киева вспыхнули пожары в результате падения обломков ракет
С позднего вечера 28 ноября до утра 29-го страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздаются в столице, а над Украиной зафиксировано около 30 крылатых ракет. Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
РФ запустила по Украине ракеты
В ночь на 29 ноября мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.
В Воздушных силах подтверждений этому не было, но в 06:15 военные уже зафиксировали первые крылатые ракеты россиян над Украиной.
По состоянию на 07:00 воздушная тревога раздается по всей территории Украины из-за ракетно-пушечной атаки, к тому же, зафиксирован еще взлет МиГ-31К. Предварительно, борта осуществили пуски ракет. Вражеские воздушные цели нацелены на столицу. Корреспонденты Главред сообщают о громких взрывах в столице на фоне ракетной атаки. Также в Киеве зафиксированы перебои со светом.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал, что в столице работает ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Последствия утренней вражеской атаки на Киев
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева есть перебои со светом.
"В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Зафиксировано возгорание на 6 этаже дома, экстренные службы направляются на место.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.
Поздно вечером 28 ноября враг запустил ударные беспилотники. Через некоторое время взрывы раздавались в столице. После удара дронами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты.
В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
