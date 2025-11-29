В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

Враг осуществляет ракетно-дроновую атаку на столицу.

РФ бьет по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС, 126 отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Главное:

Киев под атакой ракет и дронов

В столице раздаются мощные взрывы и зафиксированы перебои со светом

В некоторых районах Киева вспыхнули пожары в результате падения обломков ракет

С позднего вечера 28 ноября до утра 29-го страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздаются в столице, а над Украиной зафиксировано около 30 крылатых ракет. Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

РФ запустила по Украине ракеты

В ночь на 29 ноября мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.

В Воздушных силах подтверждений этому не было, но в 06:15 военные уже зафиксировали первые крылатые ракеты россиян над Украиной.

По состоянию на 07:00 воздушная тревога раздается по всей территории Украины из-за ракетно-пушечной атаки, к тому же, зафиксирован еще взлет МиГ-31К. Предварительно, борта осуществили пуски ракет. Вражеские воздушные цели нацелены на столицу. Корреспонденты Главред сообщают о громких взрывах в столице на фоне ракетной атаки. Также в Киеве зафиксированы перебои со светом.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал, что в столице работает ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Последствия утренней вражеской атаки на Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева есть перебои со светом.

"В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Зафиксировано возгорание на 6 этаже дома, экстренные службы направляются на место.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ближайшие дни может быть массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке.

Поздно вечером 28 ноября враг запустил ударные беспилотники. Через некоторое время взрывы раздавались в столице. После удара дронами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты.

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

