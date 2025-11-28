'Масштабы лжи поражают': Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

ВСУ пытаются блокировать пути снабжения россиян в городе.

Сырский о ситуации в Купянске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

В Купянске продолжаются динамичные бои

ВСУ продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия

Украинские военные удерживают определенные рубежи

Ситуация на Купянском направлении требует наибольшего внимания. Бои там отмечаются высокой динамикой. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Алекснадр Сырский.

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия.

"Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен", - говорится в сообщении.

По его словам, масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают.

"А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалась менее 40 российских абонентов радиообмена", - подчеркнул Сырский.

Главком также добавил, что на подступах к Купянску подразделения ВСУ удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения.

"Спасибо воинам за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении врага", - подытожил он.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Заявления о захвате Купянска

21 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска сказали, что Купянск Харьковской области и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Известно, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ.

Купянск / Инфографика: Главред

