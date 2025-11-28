Укр
"Масштабы лжи поражают": Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

Мария Николишин
28 ноября 2025, 22:27
ВСУ пытаются блокировать пути снабжения россиян в городе.
Сырский о ситуации в Купянске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • В Купянске продолжаются динамичные бои
  • ВСУ продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия
  • Украинские военные удерживают определенные рубежи

Ситуация на Купянском направлении требует наибольшего внимания. Бои там отмечаются высокой динамикой. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Алекснадр Сырский.

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия.

видео дня

"Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен", - говорится в сообщении.

По его словам, масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают.

"А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалась менее 40 российских абонентов радиообмена", - подчеркнул Сырский.

Главком также добавил, что на подступах к Купянску подразделения ВСУ удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения.

"Спасибо воинам за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении врага", - подытожил он.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Заявления о захвате Купянска

21 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска сказали, что Купянск Харьковской области и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Известно, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, возле города Гуляйполе, что в Запорожской области, 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление оккупационных войск страны-агрессора России.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что на Покровском направлении, в пределах города удалось зачистить от врага более 10 квадратных километров территории.

В то же время, аналитики DeepState сообщали, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное. Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

"Масштабы лжи поражают": Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

