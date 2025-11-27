Укр
Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

Мария Николишин
27 ноября 2025, 10:02
138
РФ может предоставить приоритет наступательным операциям в Донецкой области.
Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки
Вероятность захвата Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Темпы продвижения российских войск возросли
  • Оккупанты могут полностью захватить Донецкую область до августа 2027 года
  • Сейчас россияне пытаются полностью захватить Покровск и Мирноград

Армия страны-агрессора России гипотетически может полностью захватить Донецкую область до августа 2027 года, но только при условии сохранения текущих темпов постоянного продвижения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске темпы продвижения российских войск выросли.

видео дня

Так, с 15 августа по 20 ноября российские оккупанты продвигались в среднем на 9,3 км² в сутки по всей линии фронта.

По мнению аналитиков, военное командование РФ может предоставить приоритет наступательным операциям в Донецкой области, но вряд ли полностью откажется от других направлений.

В ISW добавили, что Силы обороны Украины также продемонстрировали свою эффективность в сдерживании продвижения войск РФ и проведении успешных контрнаступлений.

"Россияне пытаются полностью захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области, но делают это медленно. Оккупанты впервые вошли в Покровск 31 июля, и с того момента они продвигались в Покровске в среднем на 0,12 километра в день. Российские солдаты не смогли оккупировать Покровск, несмотря на то, что они действовали в пределах города в течение 118 дней", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что по состоянию на 26 ноября армия РФ закрепила свои позиции на 66% территории Покровска, что является низким процентом, учитывая время и человеческие ресурсы, которые Россия выделила для захвата города.

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки
Покровск / Инфографика: Главред

Главные задачи РФ на фронте

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что основная задача россиян на 2025-2026 годы - захват Донецкой и Запорожской областей.

По его словам, пока россияне своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.

"Россияне никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили сказал, что оккупационные войска страны-агрессора России ежесуточно теряют по меньшей мере тысячу солдат. При этом любые попытки прорыва на линии трех важных городов заканчиваются неудачей.

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что на Александровском направлении враг сместил фокус на два соседних населенных пункта - Андреевку и Остаповское. Именно для наступления на этот сектор россияне подтягивают силы.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк сообщил, что украинские защитники на Покровском направлении фиксируют беспрецедентную концентрацию российских сил - такого количества пехоты, техники, авиации и дронов противник не применял с 2022 года.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине война на Донбассе новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт Бои в Донецкой области
