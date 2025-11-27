Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

Оккупанты выбрали хитрую тактику, чтобы прорваться к важным для ВСУ трассам и узлам.

Военный сообщил о стабилизации одного из самых сложных участков фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, facebook.com/MamukaLegion

Что сообщил Мамулашвили:

Враг несет большие потери на фронте ежедневно

Россияне нацелились на узлы обеспечения ВСУ

За последнюю неделю у врага нет продвижений на фронте

Оккупационные войска страны-агрессора России ежесуточно теряют по меньшей мере тысячу солдат. При этом любые попытки прорыва на линии трех важных городов заканчиваются неудачей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Он оценил действия оккупантов на линии Купянск - Покровск - Гуляйполе.

Куда пытается прорваться враг

Российские подразделения осуществляют попытки выполнить очередную прихоть командования, а именно захватить узлы и трассы обеспечения Сил обороны Украины. Враг применяет тактику малых групп, но оборону ВСУ прорвать им не удается.

Мамулашвили говорит, что особенно мощные бои продолжаются на Покровском направлении. Однако несмотря на огромное давление со стороны оккупантов, украинские подразделения стабилизировали ситуацию.

"За последнюю неделю я не вижу никакого продвижения российской армии, так что украинская армия хорошо защищает эту линию фронта", - утверждает военный.

Как ситуацию на Гуляйпольском направлении оценивают в Силах обороны

Главред писал, что Силы обороны юга Украины сообщили об активных штурмах оккупантов украинских позиций в районе Гуляйполя. Только за сутки 25 ноября враг совершил более 30 штурмов. Также оккупанты совершили более полутысячи артиллерийских обстрелов, использовав более 2100 боеприпасов. К тому же враг совершил 250 сбросов с дронов, 10 авиаударов и почти 2 тысячи ударов дронами-камикадзе.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Украинские военные делают все возможное, чтобы удержать оборону и наши позиции. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции возле Высокого Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подтягивают силы на Днепропетровское направление и усиливают там давление. В частности, на Александровском направлении враг сместил фокус на два соседних населенных пункта - Андреевку и Остаповское.

В то же время украинские защитники на Покровском направлении фиксируют беспрецедентную концентрацию российских сил - такого количества пехоты, техники, авиации и дронов противник не применял с 2022 года.

О персоне: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили, известный как Ушанги - военнослужащий, основатель и командир "Грузинского национального Легиона" в АТО, магистр по дипломатии. В 2023 году - один из командиров 2-го интернационального легиона. Президент Национальной федерации смешанных единоборств Грузии, пишет Википедия.

