Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

Анна Ярославская
27 ноября 2025, 08:57
Администрация Трампа увязывает мир с ракетной угрозой России.
Дэн Дрисколл, ракеты
США используют ракетную угрозу РФ, чтобы ускорить мир / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Дрисколл предупредил европейских дипломатов о растущей ракетной угрозе со стороны РФ
  • Необходимо быстрое урегулирования войны, иначе угроза может выйти за пределы Украины
  • Эксперты считают, что прекращение войны может лишь увеличить запасы российских ракет

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время визита в Киев заявил европейским дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины. Таким образом представитель Пентагона продвигал "быстрое урегулирование" войны.

Как пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, на прошлой неделе в Киеве присутствовали европейские дипломаты, чтобы послушать, как администрация президента США Дональда Трампа представит свой "мирный план".

Дрисколл заявил, что в течение многих лет Москва запускала ракеты в Украину почти так же быстро, как только могла их производить. По его словам, сейчас Россия производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.

По словам европейских чиновников, намек был очевидными: необходимо быстрое урегулирование из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее пределы.

"Считается маловероятным, что Россия значительно замедлит производство оружия даже в случае окончания войны, прекращение конфликта может лишить Москву потенциального оправдания для запуска ракет или дронов по другой европейской стране", - отмечает NYT.

Западные чиновники, которые приняли участие во встрече с Дрисколлом назвали российское наращивание военной силы тревожным и заявили, что его предупреждение вызвало резонанс.

"Традиционно США, скорее всего, критиковали бы Россию за накопление оружия, а не использовали бы его производство как способ продать мирное соглашение, невыгодное для объекта российской агрессии (…) Но аргумент администрации Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне и что Украина должна вскоре согласиться на заключение мира, остается в силе", - говорится в статье.

Оценка США, что Москва накапливает ракеты, которая подтверждается данными украинских военных и расчетами аналитиков, свидетельствует о важном изменении в российской оборонной промышленности.

Аналитики отмечают, что Россия может использовать свои запасы для разрушения и без того поврежденной энергетики Украины. Они также отмечают, что Россия может угрожать ракетными или дронными атаками на другие европейские страны.

По данным анализа данных военно-воздушных сил, проведенного The Times, в прошлом году Россия выпустила по Украине 2061 крылатую и баллистическую ракету, а в этом году планирует выпустить еще больше.

Но даже при растущей интенсивности обстрелов у России остаются сотни дополнительных ракет на складах.

По словам Фабиана Гофмана, эксперта по ракетному оружию из Университета Осло, который следит за войной в Украине, Россия может пополнять запасы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как военный конфликт за пределами Украины, или для усиления давления на Киев.

Баллистические ракеты уже запускаются в Украину с большей скоростью, чем Украина может обеспечить два типа перехватчиков, способных их сбивать: американские Patriot и французские и итальянские ракеты SAMP/T. Эта тенденция, говорит Гофман, указывает на момент, когда Украина останется без перехватчиков для защиты Киева.

Хотя Дрисколл, возможно, назвал рост запасов ракет причиной, по которой Украина должна закончить войну, Гофман предупредил, что запасы России только возрастут, если боевые действия прекратятся.

"Если Россия выйдет победительницей из этой войны, она может почувствовать себя очень смелой в будущем и иметь огромные запасы дальнобойного оружия", – сказал Гофман.

Визит Дрисколла в Киев и мирный план Трампа - что известно

Как писал Главред, в конце ноября с необъявленным визитом в Украину прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж. Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

По данным NBC News, на встрече с украинскими официальными лицами в Киеве Дрисколл дал мрачную оценку ситуации на фронте. По его словам, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

25 ноября Трамп заявил, что поручил Дрисколлу и своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву. В случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по завершению войны России и Украины и назвал главную уступку со стороны РФ. По его словам, главной уступкой, на которую пойдет страна-оккупант, будет то, что она просто прекратит воевать.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Будут ли выполняться условия "мирного плана" Трампа: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что пункты мирного соглашения, которые касаются территорий и сокращения армии, будут выполняться.

"Потому что содержание армии требует денег, а с финансами у нас, как я уже сказал, серьезные проблемы. Содержать такую армию мы не сможем. Волонтеры после остановки войны также перестанут вытягивать все на себе - давайте будем честными. Тем более, на фоне коррупционных скандалов", - сказал Клочок в интервью Главреду.

При этом эксперт поставил под сомнение перспективу того, что президент Украины Зеленский лично будет подписывать любое соглашение с главой РФ Путиным. Он напомнил, что Минские соглашения подписывал экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Так же и Зеленский может назначить уполномоченного. Но я не считаю это проблемой. Проблема - это то, что будет после. И качели в Украине будут такие, что мы еще много об этом будем говорить", - отметил он.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

