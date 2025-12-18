Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

Суд открыл производство по разводу Тараса и Елены Тополей.

Тарас Тополя развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Суд начал рассматривать развод Тараса и Елены Тополей

Тарас Тополя появился с сыновьями

Известный украинский певец Тарас Тополя подал заявление на развод со своей супругой, артисткой Еленой Тополей. Как стало известно с сайта "Судова влада України", бракоразводный процесс был запущен.

Фронтмен группы "Антитіла" подал заявление в Подольский районный суд Киева еще 3 декабря, через несколько дней после официального объявления о расставании пары. По информации на сайте, интересы Тополи в суде будет представлять адвокат Елена Лукьянец. Вскоре должно состояться первое судебное заседание — точная дата, тем не менее, пока не известна.

Тарас Тополя с женой Еленой Тополей / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Пока суд готовится к разводу звездной пары, Тарас провел время со своими сыновьями. Вместе с Романом и Марком он посетил премьеру третьей части фэнтезийного фильма "Аватар: Пламя и пепел".

Певец позировал с детьми на красной дорожке, а также фотографировался с поклонниками, которые его узнавали. Марк и Роман заметно подросли и были в хорошем настроении.

Тарас Тополя с сыновьями / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя не устает демонстрировать, что развод с Еленой Тополей не повлиял на его близкие отношения с детьми. Совсем недавно он провел время с младшим сыном на прогулке в парке и слепил с ним снеговика, поделившись милым фото в соцсетях.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

