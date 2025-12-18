Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

Вы узнаете:
- Суд начал рассматривать развод Тараса и Елены Тополей
- Тарас Тополя появился с сыновьями
Известный украинский певец Тарас Тополя подал заявление на развод со своей супругой, артисткой Еленой Тополей. Как стало известно с сайта "Судова влада України", бракоразводный процесс был запущен.
Фронтмен группы "Антитіла" подал заявление в Подольский районный суд Киева еще 3 декабря, через несколько дней после официального объявления о расставании пары. По информации на сайте, интересы Тополи в суде будет представлять адвокат Елена Лукьянец. Вскоре должно состояться первое судебное заседание — точная дата, тем не менее, пока не известна.
Пока суд готовится к разводу звездной пары, Тарас провел время со своими сыновьями. Вместе с Романом и Марком он посетил премьеру третьей части фэнтезийного фильма "Аватар: Пламя и пепел".
Певец позировал с детьми на красной дорожке, а также фотографировался с поклонниками, которые его узнавали. Марк и Роман заметно подросли и были в хорошем настроении.
Тарас Тополя не устает демонстрировать, что развод с Еленой Тополей не повлиял на его близкие отношения с детьми. Совсем недавно он провел время с младшим сыном на прогулке в парке и слепил с ним снеговика, поделившись милым фото в соцсетях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что народный артист Украины Ярослав Борута прервал молчание после смерти своего звездного коллеги Степана Гиги. В соцсетях он резко высказался об украинских исполнителях, которые решили пиариться на горе.
Также украинская певица Екатерина Бужинская обратилась к своим поклонникам из больницы, в которой находилась уже более месяца. Певица часто использовала контактные линзы в туре, что привело к травматизации органа, к которой присоединилась инфекция.
Вас может заинтересовать:
- "Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья
- Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло
- Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред