На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

Российскому комедийному актеру грозит унизительный статус и лишение денег.

Дмитрий Нагиев может получить звание иноагента / Коллаж Главред, фото Газета.ру

На популярного российского актера Дмитрия Нагиева донесли и теперь пытаются добиться наказания в террористической России.

Как пишут российские пропагандисты, депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев заявил, что его возмутили слова актера о том, что он устал смотреть на "серость и грязь" в фильмах про войну.

"Мне кажется нечестным, когда известный актер, который сделал славу и огромные деньги на народной популярности, на работе в России, сейчас, когда сложное время в нашей стране, вот таким образом высказывается — пренебрежительно, с ухмылкой", — пояснил Гулиев.

Дмитрий Нагиев проговорился / Фото Instagram/nagiev.universal

По мнению депутата-путиниста, террористическим российским властям следует перестать платит артисту.

Напомним, на премьере фильма "Елки 12" Нагиев заявил, что популярность франшизы будет расти из-за усталости зрителя от военного кино, которого в последнее время очень много появилось. Актер уверен, что у россиян уже "нет сил" смотреть на "серость и грязь" в картинах про войну. Он считает, что фильмы, подобные "Елкам", дают "иллюзию мирной счастливой жизни".

Дмитрий Нагиев в зоне риска / Фото Instagram/nagiev.universal

Гулиев, обратившийся после этих слов в Минкульт, заявил, что получает множество сообщений от якобы обеспокоенных граждан, в том числе и участников нападения на Украину, из-за действий Нагиева. Он попросил ограничить участие актера вв фильмах, финансируемых из бюджета, и признать его иноагентом.

О персоне: Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.

Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

