Кратко:
- Кто донес на Нагиева
- Что ему теперь грозит
На популярного российского актера Дмитрия Нагиева донесли и теперь пытаются добиться наказания в террористической России.
Как пишут российские пропагандисты, депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев заявил, что его возмутили слова актера о том, что он устал смотреть на "серость и грязь" в фильмах про войну.
"Мне кажется нечестным, когда известный актер, который сделал славу и огромные деньги на народной популярности, на работе в России, сейчас, когда сложное время в нашей стране, вот таким образом высказывается — пренебрежительно, с ухмылкой", — пояснил Гулиев.
По мнению депутата-путиниста, террористическим российским властям следует перестать платит артисту.
Напомним, на премьере фильма "Елки 12" Нагиев заявил, что популярность франшизы будет расти из-за усталости зрителя от военного кино, которого в последнее время очень много появилось. Актер уверен, что у россиян уже "нет сил" смотреть на "серость и грязь" в картинах про войну. Он считает, что фильмы, подобные "Елкам", дают "иллюзию мирной счастливой жизни".
Гулиев, обратившийся после этих слов в Минкульт, заявил, что получает множество сообщений от якобы обеспокоенных граждан, в том числе и участников нападения на Украину, из-за действий Нагиева. Он попросил ограничить участие актера вв фильмах, финансируемых из бюджета, и признать его иноагентом.
О персоне: Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".
