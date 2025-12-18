Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

Путин не хочет мира, считает президент. Если война продолжится, то Украине нужны деньги.

https://glavred.info/ukraine/klyuch-ne-v-bazhanni-putina-zelenskiy-ociniv-zdatnist-rosiji-prodovzhuvati-viynu-10725149.html Ссылка скопирована

Путин не хочет мира, вопрос лишь - сможет ли он воевать дальше, считает Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП. скриншот

Главные тезисы:

Киев изначально считал, что Кремль не заинтересован в завершении войны

Ключевой вопрос - не желание РФ воевать, а ее способность это делать

Способность России продолжать войну зависит от давления международных партнеров

Заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время главный вопрос заключается не в желании, а в способности России продолжать войну. По словам Зеленского, эта способность зависит от давления международных партнеров, в частности санкционного и дипломатического.

видео дня

"Сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он (Путин, - ред.) не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного и дипломатического", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул: американские коллеги утверждают, что Путин якобы готов к окончанию войны.

"Мы, вы видите, поддерживаем инициативы американцев (...) У нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию, по замороженным активам. Но тем не менее я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого", - считает Зеленский.

Он выразил надежду: если Путин попытается использовать текущую дипломатическую волну, США усилят давление на Россию.

Зеленский также отметил необходимость использования замороженных российских активов для поддержки Украины, как для обороны во время войны, так и для послевоенного восстановления.

Замороженные российские активы

В Берлине во время разговора с американской стороной отмечалась потребность Украины в средствах на восстановление. Соединенные Штаты выразили готовность помогать, хотя конкретных деталей еще нет.

"Каждая копейка имеет решающее значение для Украины в текущий момент. Важно, что мы проговорили с американцами в Берлине, что Украине нужны деньги на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать. Пока что деталей у меня нет. Европа также всегда говорила о восстановлении Украины. Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство", - пояснил Зеленский.

По его словам, Украина готова использовать эти деньги, если будет принято положительное решение.

Если же война закончится, эти средства будут полностью направлены на восстановление страны.

"Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории Европейского Союза. Сейчас я как раз лечу в Брюссель. Это решение на столе. На сегодня это зависит от политической воли. Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительные решения. Без этого будет большая проблема для Украины. Что касается Соединенных Штатов Америки, у них также есть на территории США меньше денег, 5 или 5,5 миллиардов, но за них также надо бороться. И каждая копейка сегодня очень важна для нас", - добавил Зеленский.

Последние заявления Путина о войне в Украине

Как писал Главред, 17 декабря на заседании коллегии Минобороны хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".

Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.

Кроме того, Путин "набросился" на лидеров Запада и обвинил их в попытках "развалить Россию". Во время своего заявления президент страны-агрессора России не гнушался обзывать лидеров Европы "подсвинками".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин послал новый сигнал Украине и странам Запада о продолжении боевых действий в 2026 году.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну", - сказал Зеленский.

Чего на самом деле хочет Кремль: оценка ISW

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин публично и недвусмысленно заявил о своей неизменной приверженности максималистским военным целям в Украине. Аналитики Института изучения войны считают, что он хочет переложить ответственность.

"Заявление Путина о захвате "исторических" территорий России, если Украина и Запад откажутся участвовать в переговорах, вероятно, направлено на то, чтобы возложить ответственность за продолжение усилий России по достижению первичных военных целей Путина в отношении Украины, а не на Россию", - считают в ISW.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред