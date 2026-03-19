Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

Александра Пол предстанет перед судом.

Александра Пол Спасатели Малибу - за что арестовали актрису

В чем обвиняют Александру Пол

Американская актриса, известная по роли Стефани Холден в сериале "Спасатели Малибу", Александра Пол была арестована 15 марта в округе Дейн, штат Висконсин, за незаконное проникновение на территорию частной собственности. Как сообщил шериф округа изданию Daily Mirror, инцидент произошел в 8:30 утра на территории Фермы Ридглан, на которой "выращивают высококачественных и здоровых животных для научных и медицинских исследований".

Пол - известная зооактивистка. Вместе с единомышленниками она проникла на ферму чтобы освободить биглей, которые там содержались. Прибывшая на место полиция задержала Александру и еще около 20 ее коллег. Собак правоохранители изъяли.

Александру Пол доставили в участок и предъявили ей обвинение в мелком правонарушении, связанном с незаконным проникновением. Затем актрису отпустили до заседания суда по ее делу.

Сериал "Спасатели Малибу" Спасатели Малибу - американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii). В Книге рекордов Гиннесса "Спасатели Малибу" упоминаются как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.

