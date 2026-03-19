Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

Читайте больше:
- В чем обвиняют Александру Пол
- Какие обстоятельства ее преступления
Американская актриса, известная по роли Стефани Холден в сериале "Спасатели Малибу", Александра Пол была арестована 15 марта в округе Дейн, штат Висконсин, за незаконное проникновение на территорию частной собственности. Как сообщил шериф округа изданию Daily Mirror, инцидент произошел в 8:30 утра на территории Фермы Ридглан, на которой "выращивают высококачественных и здоровых животных для научных и медицинских исследований".
Пол - известная зооактивистка. Вместе с единомышленниками она проникла на ферму чтобы освободить биглей, которые там содержались. Прибывшая на место полиция задержала Александру и еще около 20 ее коллег. Собак правоохранители изъяли.
Александру Пол доставили в участок и предъявили ей обвинение в мелком правонарушении, связанном с незаконным проникновением. Затем актрису отпустили до заседания суда по ее делу.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.
Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.
Читайте также:
- "Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы
- Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной
- "Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом
Сериал "Спасатели Малибу"
Спасатели Малибу - американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii). В Книге рекордов Гиннесса "Спасатели Малибу" упоминаются как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред