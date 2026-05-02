Позиции доллара могут укрепиться: как изменится курс валют с понедельника

Мария Николишин
2 мая 2026, 18:20
Банкир говорит, что НБУ придётся работать в режиме повышенной бдительности.
Прогноз курса валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Украине наблюдается большой спрос на валюту
  • Ситуация на Ближнем Востоке будет влиять на курс доллара и евро
  • Сегодня нет признаков дефицита валюты

В начале мая давление на валютный рынок будет формироваться не только изнутри, но и извне. В частности, на ситуацию будут влиять мировые цены на топливо. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, ситуация дополнительно осложняется неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке.

"Пока нет ответа, как долго продлится напряженность в регионе и какой в итоге будет цена на топливо. На этом фоне можно прогнозировать, что на межбанке спрос будет превышать предложение в пределах 10-15%. Это тот уровень расхождений между спросом и предложением, на который Нацбанк, скорее всего, будет реагировать интервенциями объемом до 800-900 млн долларов", — подчеркнул он.

Банкир добавил, что обычно апрель и май не являются месяцами сильного перекоса на валютном рынке: в большинстве случаев спрос и предложение в этот период сбалансированы, а разрыв между ними составляет не более 5-7%, но сейчас ситуация иная.

"Фактически можно говорить о более активном, чем это типично для сезона, спросе на валюту. Однако и здесь важно не преувеличивать: это еще не признак рыночной дестабилизации, а скорее свидетельство того, что НБУ придется работать в режиме повышенного внимания", — отметил Лесовой.

По его мнению, на следующей неделе обменники и банки будут выставлять валютные "ценники", опираясь на межбанковский рынок.

"Сегодня нет признаков дефицита валюты. Спрос есть, но он не панический и не разрушительный. Именно поэтому базовый прогноз по доллару не станет сенсационным — 43,75–44,35 грн", — подчеркнул он.

Банкир также рассказал, что курс евро зависит не только от внутренних факторов, но и от глобальной динамики в паре евро/доллар.

"Если ситуация на Ближнем Востоке не ухудшится, период перемирия может частично стабилизировать соотношение евро к доллару в пределах 1,16–1,18, но любое новое обострение может быстро укрепить позиции доллара. Для украинского рынка это означает достаточно широкий диапазон, учитывающий все сценарии, — 50,5–52,5 грн за евро", — считает он.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Лесовой прогнозирует, что с 4 по 10 мая курс валют в Украине будет следующим:

  • коридоры валютных изменений составят 43,75-44,35 грн/долл. и 50,5-52,5 грн/евро (на межбанке) и 43,75-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках – до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах – до 0,3 грн.
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 4 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар пошел на спад, а евро резко взлетел вверх. Злотый тоже демонстрирует рост по отношению к украинской валюте.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что украинцам не стоит спешить с валютными операциями, ведь июнь традиционно является периодом укрепления гривни.

Финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ убежден, что курс доллара в Украине в ближайшее время не поднимется выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика Нацбанка Украины.

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

