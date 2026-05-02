Дешевеет даже молодой урожай: в Украине резко упали цены на популярные овощи

Цена на молодой картофель и баклажаны снизилась на 30%.

В Украине подешевели молодые овощи

Молодой картофель подешевел почти на 30%

Белокочанная капуста подорожала

В Украине за последние два дня заметно снизились цены на ряд овощей, в частности на молодой картофель и баклажаны. Подешевела как украинская, так и импортная продукция. Об этом свидетельствуют данные с сайта "Столичного рынка".

Больше всего подешевел молодой картофель украинского производства — почти на 30%. Если 29 апреля его продавали в среднем по 140 грн/кг, то уже 1 мая цена снизилась до около 100 грн/кг.

Аналогичное падение зафиксировано и на импортную продукцию. Импортный молодой картофель подешевел примерно на 25 гривен за килограмм, до уровня 60 грн/кг. В то же время цены на прошлогодний картофель остаются на уровне 9 грн/кг.

Также примерно на 30% упали цены на баклажаны. Их стоимость снизилась со 115 до 80 грн/кг.

Подешевели и помидоры, как импортные, так и отечественные. Больше всего подешевели красные импортные томаты — со 145 до 110 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время на рынке зафиксирован и рост цен. Белокочанная капуста подорожала почти в полтора раза — с 9 до 15 грн/кг. Молодая капуста украинских фермеров, наоборот, немного потеряла в цене за неделю и сейчас стоит около 45 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте ситуация более стабильная, однако колебания наблюдались по украинской клубнике. Накануне она резко подорожала до 320 грн/кг, но уже 1 мая подешевела до 280 грн/кг.

Напомним, цены на огурцы в Украине продолжают снижаться уже третью неделю подряд. По данным аналитиков EastFruit, за последние дни овощ подешевел примерно на 22%.

Также в Украине дешевеют тепличные помидоры из-за роста предложения и ослабления спроса. Дополнительное давление на цены оказывает импортная продукция.

Как сообщал Главред, резко выросли цены на гречку. Средняя стоимость поднялась примерно до 75 грн/кг против около 54 грн в марте.

Читайте также:

Об источнике: Столичный рынок Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалии. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

