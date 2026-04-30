В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

Главное:
- Цены на репчатый лук выросли впервые с начала февраля
- Подорожание составляет около 40%
- Несмотря на рост, цены все еще примерно на 68% ниже, чем в прошлом году
В Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща выросла на 40% за неделю. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
До этого существенного роста стоимости данной продукции не фиксировалось почти год — с середины мая 2025 года. Аналитики EastFruit связывают нынешнюю ситуацию на рынке с сезонным истощением запасов продукции в местных хозяйствах и ростом закупочной активности со стороны оптовых компаний.
Согласно данным мониторинга, фермеры готовы отгружать продукцию не дешевле 4-9 грн/кг ($0,09-0,20/кг). В среднем это на 40% дороже, чем было в конце прошлой рабочей недели.
Несмотря на резкий скачок цен, лук в Украине по-прежнему остается значительно дешевле, чем в прошлом году. Разница составляет около 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большинство хозяйств уже распродали свои запасы. Операторы рынка, у которых еще есть в хранилищах качественная продукция, ожидают дальнейшего роста цен. По оценкам экспертов, тенденция к росту сохранится до тех пор, пока на рынок не начнет массово поступать лук нового урожая.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине стартовал сезон продажи клубники и цены на ягоду заметно снизились. В среднем клубника подешевела примерно на 41% по сравнению с мартом.
Также в Украине цены на картофель сейчас значительно ниже, чем в прошлом году. Он стоит 5–11 грн/кг против 13–23 грн/кг в 2025 году. Причиной снижения являются большие объемы урожая и мелкие клубни из-за засухи.
Кроме того, за последние дни цены на огурцы упали почти на 40%. Сейчас огурцы в хозяйствах реализуются по 50–90 грн/кг. Причиной удешевления называют избыток предложения на рынке при слабом спросе.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред