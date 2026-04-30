В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

Популярный овощ начал стремительно дорожать впервые за три месяца.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-vnezapno-vzleteli-ceny-na-bazovyy-produkt-chto-podorozhalo-na-40-10760816.html Ссылка скопирована

В Украине стремительно дорожает лук

В Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща выросла на 40% за неделю. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

До этого существенного роста стоимости данной продукции не фиксировалось почти год — с середины мая 2025 года. Аналитики EastFruit связывают нынешнюю ситуацию на рынке с сезонным истощением запасов продукции в местных хозяйствах и ростом закупочной активности со стороны оптовых компаний.

видео дня

Согласно данным мониторинга, фермеры готовы отгружать продукцию не дешевле 4-9 грн/кг ($0,09-0,20/кг). В среднем это на 40% дороже, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на резкий скачок цен, лук в Украине по-прежнему остается значительно дешевле, чем в прошлом году. Разница составляет около 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большинство хозяйств уже распродали свои запасы. Операторы рынка, у которых еще есть в хранилищах качественная продукция, ожидают дальнейшего роста цен. По оценкам экспертов, тенденция к росту сохранится до тех пор, пока на рынок не начнет массово поступать лук нового урожая.

Как сообщал Главред, в Украине стартовал сезон продажи клубники и цены на ягоду заметно снизились. В среднем клубника подешевела примерно на 41% по сравнению с мартом.

Также в Украине цены на картофель сейчас значительно ниже, чем в прошлом году. Он стоит 5–11 грн/кг против 13–23 грн/кг в 2025 году. Причиной снижения являются большие объемы урожая и мелкие клубни из-за засухи.

Кроме того, за последние дни цены на огурцы упали почти на 40%. Сейчас огурцы в хозяйствах реализуются по 50–90 грн/кг. Причиной удешевления называют избыток предложения на рынке при слабом спросе.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред