ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

Виталий Кирсанов
28 апреля 2026, 18:55
В Абу-Даби считают, что такой шаг позволит стране постепенно наращивать добычу нефти.
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, завершив почти шестидесятилетнее участие в организации. Об этом сообщает Bloomberg.

В Абу-Даби считают, что такой шаг позволит стране более гибко реагировать на изменения глобального спроса и постепенно наращивать добычу нефти.

Министр энергетики Сухаил Аль Мазруи отметил, что текущая геополитическая ситуация создала подходящие условия для этого решения.

"Это решение мы приняли после очень тщательного и длительного анализа всех наших стратегий", – сказал он.

Как отмечают аналитики, этот шаг может существенно повлиять на позиции ОПЕК и ослабить влияние её ключевого игрока - Саудовской Аравии.

Ранее ОАЭ были третьим крупнейшим производителем нефти в ОПЕК и обеспечивали около 12% добычи организации. В последние годы между Абу-Даби и Эр-Риядом усиливались разногласия из-за квот на добычу и конкуренции за влияние в регионе. Саудовская Аравия настаивала на ограничении добычи для поддержки цен, тогда как ОАЭ стремились наращивать производство после инвестиций в нефтяную отрасль.

Аналитики считают, что выход ОАЭ может ослабить ОПЕК в долгосрочной перспективе. По словам эксперта компании Rystad Energy Хорхе Леона, вне организации ОАЭ смогут быстрее увеличивать добычу, что поставит под вопрос роль Саудовской Аравии как главного стабилизатора нефтяного рынка. На фоне войны между США и Ираном экспорт нефти из Персидского залива уже сократился, а цены на нефть в Лондоне держатся около $111 за баррель.

Выход ОАЭ из ОПЕК стал победой для президента США Дональда Трампа, также отмечает Reuters. Трамп ранее обвинял организацию в том, что она "обдирает остальной мир", искусственно завышая цены на нефть. Он также связывал военную поддержку США странам Залива с ценами на нефть, заявляя, что пока США защищают членов ОПЕК, те "пользуются этим, навязывая высокие цены на нефть".

В ОАЭ также раскритиковали лидеров стран Персидского залива за их действия во время войны США и Израиля против Ирана. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел в Джидде консультативную встречу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, пишет Reuters. Это первая очная встреча лидеров стран Залива с тех пор, как началась война на Ближнем Востоке.

Ситуация на рынке нефти - главное

Ранее в апреле страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае. Они решили повысить квоты на добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки.

Ситуация на мировом нефтяном рынке стремительно обостряется из-за рисков вокруг Ормузского пролива - ключевой артерии, через которую проходит до 20% глобальных поставок нефти.

После инцидентов с танкерами и фактического ограничения судоходства котировки уже подскочили до более 115 долларов за баррель, а логистика оказалась под угрозой срыва.

Об организациии: ОПЕК

ОПЕК - это международная межправительственная организация, объединяющая страны-экспортеры нефти.

Ее часто называют нефтяным картелем, так как главная цель объединения - координация политики в области добычи нефти, чтобы стабилизировать мировые цены и обеспечивать странам-участницам стабильный доход.

ОПЕК создана 14 сентября 1960 года на Багдадской конференции.

На начало 2025 года в организацию входили 12 стран (Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея).

Страны договариваются, сколько баррелей нефти в день каждая из них будет добывать. Если нефти на рынке слишком много и цена падает, они сокращают добычу.

