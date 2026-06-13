Скандал в Киеве: медиков обвинили в халатности из-за смерти раненого воина

Главное:
- Поводом для общественного резонанса стала смерть 42-летнего бойца Сергея Кузнецова
- Родственники утверждают, что обезболивающие приходилось покупать самостоятельно
В Киеве разгорелся скандал вокруг одной из крупнейших городских больниц скорой помощи, где, по заявлениям волонтеров и очевидцев, раненые военнослужащие сталкиваются с нехваткой лекарств и вынуждены самостоятельно оплачивать обезболивающие и расходные материалы.
Поводом для общественного резонанса стала смерть 42-летнего бойца Сергея Кузнецова. Его мать рассказала, что состояние сына резко ухудшалось в стационаре: он жаловался на сильную боль, нехватку помощи и проблемы с дыханием, сообщает ТСН.
По словам семьи, мужчина поступил в больницу с тяжелыми осколочными ранениями, часть которых постепенно заживала, однако серьезная травма позвоночника оставалась без должного лечения и сопровождалась постоянной болью. Родственники утверждают, что эффективные обезболивающие приходилось покупать самостоятельно, поскольку предоставляемых препаратов не хватало.
За несколько дней до смерти состояние пациента стало критическим, у него поднялась высокая температура, но ожидаемого улучшения не последовало. В этот момент семья пыталась организовать перевод бойца в военный госпиталь, однако он не был завершен вовремя.
Мать погибшего требует проведения объективного расследования обстоятельств смерти, связывая трагедию с возможной халатностью. Для контроля за экспертизой в медучреждение были привлечены представители военной медицины и волонтерских организаций.
Ситуация вызвала новую волну критики в адрес больницы: ранее уже звучали обвинения в нехватке медикаментов, перегрузке персонала и системных проблемах в организации лечения. По словам сотрудников, кадровый дефицит и тяжелые условия работы приводят к массовым увольнениям.
На фоне скандала ряд общественных и волонтерских организаций обратился к военному командованию с требованием пересмотреть направление раненых военнослужащих в это медицинское учреждение.
Скандал с ТЦК: важные детали
Командование Сухопутных войск сообщило, что сотрудники Шевченковского районного ТЦК и СП Киева, причастные к инциденту с участием ветерана, будут направлены для службы в боевые подразделения.
В то же время руководство Киевского ТЦК и СП принесло официальные извинения ветерану за произошедшую ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.
Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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