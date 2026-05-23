Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

В Киеве между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация.

Сотрудники ТЦК избили ветерана Артема Мороза

Представители ТЦК и СП в Киеве избили ветерана ВСУ

Полиция начала уголовное дело из-за действий военнослужащего ТЦК

Командование Сухопутных войск заявило, что представители ТЦК и СП Шевченковского района Киева, виновные в инциденте с ветераном, будут переведены в боевые подразделения.

В свою очередь руководство Киевского ТЦК и СП официально извинилось перед ветераном.

"При осуществлении мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Детали скандала с избиением ветерана ВСУ

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК и СП. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Пострадавшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.

"В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях. Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном", – отмечается в сообщении.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны – абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины", – заявили в Сухопутных силах.

Артем Мороз: что известно о ветеране ВСУ

Мороз добровольно пошел в армию в первые дни полномасштабного вторжения и полгода стоял в обороне Херсонщины. Там получил тяжелое ранение и потерял обе ноги.

После реабилитации Артем вернулся в активную жизнь: танцует, занимается дайвингом, бегает марафоны, водит авто. Он также помогает побратимам из 241 бригады, где занимается моральным состоянием бойцов.

Что изменится в системе мобилизации: важное

В Украине начинается следующий этап мобилизационных мероприятий, который предусматривает усиление контроля за воинским учетом и расширение механизмов проверки военнообязанных. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко.

По его словам, одной из ключевых изменений станет цифровизация процессов учета. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут использовать данные налоговой службы для проверки информации о гражданах, подпадающих под воинскую обязанность.

Новая система позволит охватывать не только тех, кто уже состоит на учете, но и граждан с отсрочкой, а также лиц, находящихся за пределами страны. На фоне расширения доступа к государственным реестрам ожидается рост количества проверок и вручения повесток, который может стать заметным уже ближе к концу года.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

