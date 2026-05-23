РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

Виталий Кирсанов
23 мая 2026, 10:58обновлено 23 мая, 11:41
Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области.
РФ нанесла удар по Харьковской области / коллаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

  • В поселке Кившаровка в результате попадания беспилотника погиб мужчина
  • Оккупанты РФ осуществили массированный обстрел города Богодухов

В Харьковской области в результате вражеских атак 22 мая погибли три человека, а также есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В частности, в поселке Кившаровка Купянского района в результате попадания российского беспилотника погиб 46-летний мужчина.

Также в тот же день оккупанты РФ осуществили массированный обстрел города Богодухов с применением БПЛА типа "Молния". Тогда было зафиксировано около семи ударов, повреждены жилые дома, 54-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

"Позже, около 22:30, российские военные, предположительно с помощью FPV-дрона, атаковали легковой автомобиль на автодороге Изюм - Боровая вблизи перекрестка между селами Гороховатка и Мирное Изюмского района", - заявили в прокуратуре.

В результате удара погиб 48-летний мужчина. 41-летняя женщина получила ранения и скончалась в больнице. Еще одна 42-летняя женщина получила ранения и находится под наблюдением медиков.

дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

РФ изменила тактику обстрелов Украины дронами

Главред писал, что, по словам украинского аналитика из Института науки и международной безопасности Игоря Анохина, Россия стремится длительное время удерживать украинские города в состоянии тревоги, нарушать повседневную жизнь мирных жителей, а также наносить удары по энергетической и критически важной инфраструктуре.

Кроме того, возобновившиеся массовые атаки дешевыми беспилотниками создают огромную нагрузку на систему противовоздушной обороны по всей территории Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении Силы обороны осуществляют как локальные, так и более глубокие контрнаступательные действия. В то же время российские войска продолжают давление в районе Покровска.

Также Силы обороны Украины оттеснили российские войска на Великобурлукском направлении почти до государственной границы. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация на этом участке фронта для украинских войск улучшилась.

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские войска пытаются продвигаться в направлении Сум и рассматривают захват Сум и Харькова как одну из ближайших целей, хотя пока им это не удается.

Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура - это государственный орган правовой системы Украины, расположенный в Харькове. Его ключевая задача заключается в надзоре за соблюдением законности, защите прав граждан и отстаивании интересов государства на территории Харьковской области.

По состоянию на май 2026 года ведомство возглавляет Юрий Игоревич Папуша (назначен 18 февраля 2026 года).

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

