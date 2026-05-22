Вредители будут обходить грядку с помидорами: какие растения следует посадить рядом

Дарья Пшеничник
22 мая 2026, 18:11
Некоторые растения способны отпугивать вредителей от помидоров, другие — привлекать хищных насекомых, а третьи служат в качестве живой мульчи.
Что можно сажать вместе с помидорами в теплице и на огороде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие растения являются лучшими компаньонами для помидоров
  • Чем такое соседство полезно для томатов

Помидоры остаются одной из самых популярных культур у огородников, но их успех напрямую зависит от правильного соседства. Часть растений способна отпугивать вредителей, другие — привлекать хищных насекомых, а некоторые работают как живая мульча, сохраняя влагу и улучшая почву.

На этом принципе и строится система растений-компаньонов, которую все активнее применяют в теплицах и на открытых грядках. Об этом пишет SouthernLiving.

Растения-ловушки: как отвести угрозу от томатов

Редис давно зарекомендовал себя как эффективный "магнит" для блошек — мелких вредителей, выедающих листья молодых томатов. Если высеять его заранее вокруг будущих кустов, насекомые переключатся именно на него.

Подобную роль выполняют и коровьи бобы — они привлекают зеленых клопов, опасных для томатов. Регулярный осмотр и сбор вредителей с бобов помогает сохранить основную культуру невредимой.

Ароматические защитники

Сильный запах некоторых трав сбивает вредителей с толку. Так, тимьян работает сразу в нескольких направлениях: отпугивает армейских червей, сдерживает сорняки и охлаждает почву.

В то же время базилик маскирует аромат томатов, уменьшая риск появления трипсов — переносчиков вируса пятнистого увядания. К тому же он мешает тле, белокрылке и клещам заселять грядку.

Цветущие помощники: союзники хищных насекомых

Цветущие культуры способны привлекать полезных хищников — паразитических ос, золотоочек, сирфид и божьих коровок. В частности, укроп дает не только зелень, но и нектар для этих насекомых, которые активно уничтожают тлю и белокрылку. Сладкий алисум, в свою очередь, создает низкий цветущий ковер под высокими томатами и помогает сдерживать популяцию тли.

Между тем кинза привлекает мелких хищников, охотящихся на колорадского жука и томатного червя. Орегано служит бордюрным растением и источником нектара для крупных опылителей и хищных личинок сирфид.

Растения-мульча: естественная защита почвы

Некоторые культуры создают плотный покров, который сохраняет влагу, сдерживает сорняки и обогащает землю. Так, белый клевер фиксирует азот и формирует живую мульчу под кустами томатов, одновременно привлекая диких пчел.

Озимую рожь высевают осенью: весной ее скашивают, а остатки превращаются в органический барьер, подавляющий сорняки и защищающий почву. Красный клевер работает как покровная культура прохладного сезона, обеспечивает азот и привлекает пиратиков — естественных врагов трипсов и клещей.

Все эти растения формируют вокруг томатов экосистему, в которой вредители теряют преимущество, а почва получает дополнительные ресурсы. Правильно подобранные компаньоны способны уменьшить потребность в химических обработках и помочь томатам развиваться сильнее и здоровее.

Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

