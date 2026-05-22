Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

В Португалии расследуют жуткий случай с двумя маленькими братьями из Франции, которых нашли одних на безлюдной лесной дороге с завязанными глазами. По данным полиции, детей могли намеренно оставить в лесу собственные мать и отчим.
Инцидент произошел вечером 19 мая на юге страны. Местный житель Александр Кинтас рассказал, что заметил двух испуганных мальчиков (трех и пяти лет), которые плакали и звали на помощь. Об этом пишет Lad Bible.
По словам мужчины, дети были одни, а на глазах у них были повязки. Рядом не оказалось ни взрослых, ни автомобиля.
Детям сказали, что они участвуют в "поиске сокровищ"
Местные СМИ сообщают, что 41-летняя мать и 55-летний отчим якобы привезли мальчиков в лес под предлогом игры. Детям сказали, что они будут искать сокровища, после чего им завязали глаза и оставили одних.
Старший ребенок позже рассказал спасителю, что они с братом заблудились в лесу, а родители ушли без них.
Особое внимание Александра привлекли рюкзаки мальчиков. Внутри находились сменная одежда, пачка печенья, два фрукта и бутылка воды.
"Я сразу понял, что их бросили", - заявил мужчина местным журналистам. По его словам, вещи выглядели так, будто детей заранее подготовили к тому, чтобы оставить надолго.
Мальчиков отвели в пекарню и пытались успокоить
После обнаружения детей Александр Кинтас немедленно вызвал полицию. Пока сотрудники Национальной республиканской гвардии Португалии (GNR) ехали на место, мужчина вместе с родственниками отвел мальчиков в семейную пекарню.
Там детям дали еду и игрушки, чтобы отвлечь их до приезда правоохранителей. Общаться с детьми удалось с помощью местного врача, который говорил по-французски.
Позже братьев доставили в больницу Сетубала для обследования, а к расследованию подключилась Комиссия по защите детей и молодежи Португалии.
Мать и отчим были задержаны
Как выяснилось позже, биологический отец детей еще 11 мая заявил об их исчезновении во французском городе Кольмар после расставания с матерью.
21 мая португальская полиция сообщила о задержании 41-летней женщины и 55-летнего мужчины в городе Фатима. Их подозревают в домашнем насилии и оставлении детей без присмотра.
Об источнике: LADbible Group Limited
LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.
Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.
